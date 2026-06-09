疏散路線匱乏 灣區野火逃生風險高

一項新的研究表明，阿罕布拉谷是灣區面臨野火死亡風險最高的社區之一。(Google Maps)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新研究指出，灣區部分社區逃生路線稀少，野火死亡風險偏高。

新研究指出，灣區部分社區逃生路線稀少，野火死亡風險偏高。 重點二： 阿罕布拉谷居民僅靠一座小橋出入，火災來時疏散極為困難。

阿罕布拉谷居民僅靠一座小橋出入，火災來時疏散極為困難。 重點三：研究顯示，通往安全地帶道路僅一到六條的社區，死亡事件最集中。

繪製危急疏散地圖的新研究指出，灣區 的逃生路線匱乏而且野火風險高，有些地區在危機出現時居民逃生會很困難。

聖荷西信使報報導，在馬丁內斯（Martinez）以南風景優美的阿罕布拉谷（Alhambra Valley），森林和草原環繞著大型住宅，野火風險很高。對於退休科技高層劉易斯（Kevin Lewis）和他的妻子來說，他們只有一條路可以離開。

「這很令人擔憂，」71歲的劉易斯說，「在我住的這條路上，只有通過一座小橋可以出去——僅此而已。」他和妻子已經演練過疏散方案，並考慮在小橋之外部署一輛車，以防逃生無門。一項新的研究表明，阿罕布拉谷是灣區面臨野火死亡風險最高的社區之一。

聖塔芭芭拉加大的研究人員，分析了2008年至2024年間美國各地野火死亡人數與道路網絡的關係，得出結論：逃生路線匱乏的社區死亡人數最多。「如果你知道自己身處逃生路線受限的社區，就應該和家人、鄰居以及社區成員商量一下你們的應對計劃，」該研究的合著者凱特琳方（Caitlin Fong，音譯）說道，「道路網絡對你的生存至關重要。」

史丹福大學伍茲環境研究所的高級研究員瓦拉（Michael Wara）表示，那些逃生路線匱乏、面臨火災風險的社區「是舊金山灣區的一個巨大隱患」。瓦拉並未參與這項研究，但他指出，1991年屋崙山隧道大火的25名罹難者中，有許多人死於車內。「他們被堵在了路上。」

這項於6月1日發表的研究發現，野火死亡事件集中在只有一到六條道路通往安全地帶的社區，這使得疏散者「容易受到交通擁堵、道路阻塞或同時暴露於火線的影響」。

聖塔芭芭拉加大研究員凱特琳方（Caitlin Fong，音譯）。(froehlichlab.eemb.ucsb.edu)