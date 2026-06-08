華運會傳遞聖火 數百人共同參與

第42屆金山灣區華人運動大會聖火點燃暨傳遞典禮，6日在金山灣區僑教中心熱鬧登場。(華運會提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 第42屆金山灣區華運會舉行聖火點燃與傳遞典禮，數百人參與。

第42屆金山灣區華運會舉行聖火點燃與傳遞典禮，數百人參與。 重點二： 活動結合升旗、舞獅、鼓陣與火炬傳遞，展現社區活力與團結。

活動結合升旗、舞獅、鼓陣與火炬傳遞，展現社區活力與團結。 重點三：主辦方強調華運會推廣全民運動，並促進僑社與主流交流。

象徵團結、傳承與社區活力的第42屆金山灣區 華人運動大會聖火點燃暨傳遞典禮，6日在金山灣區僑教中心熱鬧登場。數百位灣區僑胞、社區領袖及主流民選官員到場參與，在舞獅、鼓陣與聖火傳遞儀式中，共同迎接即將於7月19日舉行的華運會開幕典禮。

活動由北加州 陸軍官校旗隊與北加州空軍大鵬聯誼會旗隊護送美國及中華民國 國旗進場，童子軍468團擔任升旗手，全場齊唱美國國歌及中華民國國歌。隨後由FASCA舞獅團帶來祥獅獻瑞，北加州淡江大學校友會大鼓隊及Palo Alto鼓舞健身團以鏗鏘有力的鼓聲炒熱現場氣氛，展現社區蓬勃活力。

華運會主任委員陳立功表示，聖火點燃代表第42屆華運會正式啟動。多年來華運會持續推廣全民運動，希望透過體育競賽與休閒活動，鼓勵民眾培養規律運動習慣，促進身心健康。他指出，華運不僅是一場運動盛會，更是凝聚社區力量的平台，透過運動交流與團隊合作，讓不同背景、不同世代的民眾建立友誼與認同感。

首次參加華運聖火傳遞活動的駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔，以「傳承」為主題分享感想。他表示，運動競賽的價值不在於打破多少紀錄，而在於讓參與者能夠年復一年持續投入。正如聖火傳遞所代表的意義，最重要的是把團結與互助的精神一代接一代傳承下去。他指出，灣區華人社區長年透過華運會凝聚向心力，也讓主流社會看見華人社區積極參與公共事務、重視健康生活及團隊合作的一面。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，今年華運聖火自北灣點燃後傳遞至南灣，不僅象徵南北灣區社區的串聯，也代表華運會多年來持續凝聚僑胞力量的重要成果。她指出，聖火所承載的不只是運動精神，更代表自由、民主與人權等普世價值，希望藉由華運賽事及與主流社區的互動交流，讓更多人認識台灣社區積極參與地方事務及推動社區共榮的努力。

活動高潮為聖火傳遞儀式，由華運會執行顧問呂玉貞率領多位社區領袖及貴賓手持火炬，繞行僑教中心一周。沿途民眾揮舞旗幟、熱情歡呼，象徵華運精神薪火相傳、生生不息，也展現灣區華人社區團結合作的凝聚力。

創辦於1985年的金山灣區華人運動大會，至今已邁入第42屆，為北美歷史最悠久、規模最大的華人運動盛會之一。除了競技賽事之外，更長期扮演促進社區交流、鼓勵全民運動及培養青年參與的重要角色。主辦單位表示，今年以「駿馬奔騰，華運飛揚」為主題，希望透過運動串聯社區、凝聚情感，並邀請更多主流民眾共同參與，讓華運會成為展現灣區多元文化與社區活力的重要平台。

第42屆金山灣區華人運動大會聖火點燃暨傳遞典禮，6日在金山灣區僑教中心熱鬧登場。(華運會提供)