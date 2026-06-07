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迎舊金山驕傲月 粉紅三角重返雙峰山頂

記者李怡╱舊金山報導
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35--雙峰山頂粉紅三角6日亮相，舊金山驕傲月正式展開。(記者李怡╱攝影)
35--雙峰山頂粉紅三角6日亮相，舊金山驕傲月正式展開。(記者李怡╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：約四百名志工在雙峰山頂完成巨型粉紅三角裝置。
  • 重點二：第31屆粉紅三角紀念儀式為舊金山驕傲月揭幕。
  • 重點三：粉紅三角象徵同志平權歷史與LGBTQ+族群可見度。

為迎接2026年同志驕傲月（Pride Month），舊金山年度地標活動「粉紅三角」6日上午重返雙峰山頂。約400名身穿粉紅色T恤的志工一早集結，在山坡上共同完成巨型粉紅三角裝置，隨後舉行第31屆粉紅三角紀念儀式，宣告驕傲月正式展開。這座俯瞰舊金山市區的鮮豔粉紅標誌，將持續展示至6月28日。

清晨7時許，志工們沿著雙峰山坡展開大片粉紅布料，從高處俯瞰，巨大的粉紅三角與舊金山市中心天際線遙相呼應，成為6月最具代表性的城市景觀之一。不少民眾與遊客專程登上雙峰拍照打卡，也有家庭帶著孩子到場見證這項延續超過30年的傳統。

當天上午，主辦單位舉行紀念典禮，邀請社區領袖、藝文界人士及今年舊金山同志大遊行大禮官Grand Marshals共同出席。現場除了演講外，也安排變裝皇后表演、現場音樂演出與社區慶祝活動，吸引大批民眾參與。

粉紅三角是舊金山同志平權運動最具象徵意義的公共藝術之一。其設計源自納粹時期集中營中用來標示同性戀者的倒三角標誌。多年來，同志運動將這個曾經代表迫害與歧視的符號重新賦予意義，轉化為尊嚴、平等與抗爭精神的象徵。

主辦單位表示，今年是粉紅三角設立第31周年。每年6月，志工們都會齊聚雙峰，親手完成這項大型裝置藝術，希望提醒社會記住歷史，也持續捍衛LGBTQ+族群的權益與可見度。

站在雙峰山頂遠眺，粉紅三角鋪展在翠綠山坡之間，面向舊金山高樓林立的天際線。在這座以多元、包容聞名的城市裡，這抹鮮豔的粉紅色不僅象徵同志驕傲月的到來，也成為舊金山向世界傳遞平等與尊重價值的重要訊息。

雙峰山頂粉紅三角6日亮相，舊金山驕傲月正式展開。(記者李怡╱攝影)
雙峰山頂粉紅三角6日亮相，舊金山驕傲月正式展開。(記者李怡╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動在舊金山雙峰山頂舉行，約四百名穿粉紅T恤的志工共同鋪設巨型粉紅三角，並在俯瞰市區的山坡上完成年度地標裝置。

  • 粉紅三角源自納粹集中營標示同性戀者的倒三角，後來被同志運動重新詮釋，成為尊嚴、平等、抗爭與歷史記憶的象徵。

  • 主辦單位表示，這座鮮豔的粉紅標誌將持續展示至6月28日，讓民眾在整個驕傲月期間都能看見這項城市傳統。

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