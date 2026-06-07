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任舊金山交響樂團總監後 陳以琳首演掌聲雷動

編譯廖宜怡／綜合報導
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上個月被任命為舊金山交響樂團新音樂總監的指揮家陳以琳，本周末舉行首場音樂會，深獲...
上個月被任命為舊金山交響樂團新音樂總監的指揮家陳以琳，本周末舉行首場音樂會，深獲好評。（取自舊金山交響樂團Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華裔指揮家陳以琳接掌舊金山交響樂團新音樂總監，創下115年首位女性指揮紀錄。
  • 重點二：她任命後首演在戴維斯交響樂廳獲全場起立鼓掌，觀眾反應熱烈如同加冕。
  • 重點三：演出後她與粉絲親切互動，也被樂界視為舊金山擁抱新時代的象徵。

上個月被任命為舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）新音樂總監、成為該樂團115年歷史上首位女性指揮家的華裔指揮家陳以琳（Elim Chan），本周末舉行任命後首場音樂會，整場音樂會宛如一場加冕盛典。

舊金山紀事報報導，5日在舊金山戴維斯交響樂廳（Davies Symphony Hall），現年39歲的陳以琳才登上舞台，音樂聲還未響起，全場觀眾已起立報以熱烈掌聲，陳以琳立即比出愛心手勢，回應大家的熱情。她對觀眾說：「我感受到了滿滿的愛。」

在這場陳以琳稱「水連接了這座海灣城市與我的故鄉香港」的演出中，法國作曲家德布西（Debussy）作品「大海」（La Mer）的潮汐力量是高潮時刻，觀眾被陳以琳熱情又深情的詮釋深深感動。

坐在台下欣賞的屋崙音樂會鋼琴家雷恩沃特（Anne Rainwater）對陳以琳在指揮台上的表現作出了評價。她說：「她的節奏是如此流暢優美。」

紀事報稱，陳以琳的指揮氣場強大，但不張揚浮誇，一舉一動都感覺是有意義且精準的。當樂曲需要爆發或展現高潮時，她會用盡全身力量完成。

演出結束後，陳以琳仍精神抖擻。她接下一大束鮮花，還摘下幾朵，分送給各部首席音樂家。

15分鐘後，陳以琳來到為她舉辦的Grove Street派對，第一群出現在她面前的粉絲是一對夫婦及其兩個對陳以琳崇拜不己的孩子。兩個小女孩害羞地請陳以琳為她們簽名，陳以琳欣然答應，並花時間和她們聊天、傾聽她們的故事，還和她們合照。

在1980年到1987年擔任舊金山交響樂團公關總監的蘭迪斯（David Landis）說：「樂團選擇啟用一位年輕新秀，而非眾人熟悉的面孔，無疑是一種冒險。但是，舊金山正在改變，這是一個全新的世界，這正是順應時代潮流的舉措。」

精華 FAQ

  • 她是該團115年歷史上首位女性指揮家，也是華裔音樂家，接任新音樂總監後，象徵樂團迎向更開放、多元且具時代感的新階段。

  • 她一登台便獲得全場觀眾起立鼓掌，整場演出氣氛熱烈，彷彿一場加冕盛典。她也以愛心手勢回應，並表示感受到滿滿的愛。

  • 她在獻花後還將部分花朵分送首席音樂家，之後前往派對時，也耐心為崇拜她的小女孩簽名、聊天並合照，展現親切風度。

舊金山 交響樂 華裔

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