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聯邦檢方：加州選舉制度存在「嚴重結構性漏洞」

洛杉磯訊
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加州開票進度緩慢引外界討論。圖為洛縣選務處直播其計票工作，有大量的工作台處空置狀...
加州開票進度緩慢引外界討論。圖為洛縣選務處直播其計票工作，有大量的工作台處空置狀態。（取自洛縣選務處Youtube）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聯邦第一助理檢察官稱加州選舉制度有嚴重結構性漏洞。
  • 重點二：檢方與FBI洛杉磯分局合作，正調查多起選舉舞弊案件。
  • 重點三：艾薩利推動全面審查選民名冊，並點名郵寄投票與免驗身分制度。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）5日表示，其辦公室正與聯邦調查局（FBI洛杉磯分局合作，調查多起選舉舞弊案，並強調將追查到底。

艾薩利在社群平台X發文，指加州選舉制度存在「嚴重結構性漏洞」。他表示，郵寄投票制度加上未要求選民出示身分證件，使舞弊行為可能難以被發現及究責，進而削弱民眾對選舉制度的信心。

艾薩利正推動對加州選民名冊進行全面審查，他批評加州政府長期阻撓外界查核名冊，以確認登記選民是否均為符合資格的美國公民，相關案件已進入聯邦第九巡迴上訴法院審理。

艾薩利引用近期案例佐證其加州選舉制度存在「嚴重結構性漏洞」的說法，今年5月一洛杉磯女子遭起訴，涉嫌在長達20年的計畫中，向洛杉磯市中心遊民聚集區「Skid Row」的遊民支付報酬，誘使其登記為選民，並涉非法蒐集連署簽名。艾薩利強調，每一張非法選票，都可能抵銷合法選票的價值。

聯邦檢方宣布調查前一天，總統川普指民主黨企圖「竊取」加州州長及洛杉磯市長初選結果，並宣布將對加州開票進度緩慢展開調查。此次聯邦介入，正值外界持續關注加州計票作業之際。有主流媒體日前走訪面積14萬4000平方呎的洛杉磯縣選票處理中心，發現現場有大量工作區閒置，開票進度緩慢引外界討論。

精華 FAQ

  • 艾薩利認為，加州郵寄投票普遍、又未要求選民出示身分證件，會讓舞弊更難被發現與究責，進而削弱民眾對選舉結果的信心。

  • 聯邦第一助理檢察官表示，辦公室正與FBI洛杉磯分局合作，調查多起選舉舞弊案件，並強調會持續追查到底，不會輕易結案。

  • 艾薩利主張全面審查選民名冊，批評州府阻撓查核是否為合格公民；同時川普也質疑加州開票緩慢，讓選務爭議再度升高。

加州 洛杉磯 FBI

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