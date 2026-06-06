亞馬遜在吉爾洛建資料中心 居民憂流程不透明反彈

亞馬遜在吉爾洛興建資料中心，因透明度和用水問題引發居民反彈。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞馬遜在吉爾洛東部興建大型資料中心，居民質疑流程不透明。

亞馬遜在吉爾洛東部興建大型資料中心，居民質疑流程不透明。 重點二： 土地屬重工業分區，項目未送市議會審批便已開工建設。

土地屬重工業分區，項目未送市議會審批便已開工建設。 重點三：亞馬遜稱已採取節水節能措施，並承諾為社區帶來就業與捐助。

亞馬遜 (Amazon )正在吉爾洛(Gilroy)東部邊緣興建一座大型資料中心，引發一場關於矽谷 下一波科技基礎設施、即將座落在住家附近，居民究竟擁有多少與當局討論空間的激烈爭論。

聖荷西信使報報導，這個項目預計將於年底投入運營，但由於土地已被畫為重工業用地，因此從未提交吉爾洛市議會批准。許多居民表示，他們是在資料中心開工後，才得知此事。然而，亞馬遜和市府官員表示，公司遵守相關規定，並已盡力消減項目對水資源和能源的影響。

許多居民對該項目表示嚴重擔憂，亞馬遜則向當地社區宣導、其為抵消環境影響所做的努力。亞馬遜經濟發展副總裁韋納(Roger Wehner)3日晚間在數據中心規畫會議表示，相信公司已建立一個適合社區的解決方案，致力滿足且超越透明度方面的要求，當晚會議就是實例。

全國各地的資料中心都面臨持續擴大的反對聲浪，居民抱怨資料中心耗電量高、對當地公用設施和供水系統帶來壓力，以及缺乏透明度。

吉爾洛資料中心計畫目前正在一塊56畝的土地建設，這塊土地過去是農地。項目包括兩棟數據中心大樓，總面積達21萬8000平方呎，每棟建築幾乎相當於四個足球場的大小。

資料中心容納公司儲存和處理資料的硬體，從而支援從線上購物到人工智慧等各種應用。人工智慧蓬勃發展，導致對資料中心擴增需求，因為訓練和運行人工智慧模型，需要大量的資料和運算能力。

所有這些電腦都需大量能源，而且由於電腦在低溫環境下運作效果最佳，因此通常需要大量水進行操作冷卻設施。在其他州，其導致電網不堪重負，供水緊張，發電機也造成污染和噪音問題。

吉爾洛計畫已籌備多年。亞馬遜於2020年購入該地塊，2022年啟動環境評估程序，並於2025年12月破土動工。亞馬遜發言人稱，該數據中心預計將於年底前投入營運。

3日晚間，亞馬遜舉辦一場旨在解釋其為抵消計畫負面影響所做努力的開放日活動，卻演變成一場抗議。一群抗議者高喊口號，舉著寫有「吉爾洛不要資料中心」的標語。居民表達對流程透明度的擔憂。

市府官員與亞馬遜主管都向居民保證，他們的流程是透明的，並且沒有表示有意修改分區法。他們指出，媒體幾年前就報導即將建置的資料中心，他們也建立網站來概述流程並解答有關該項目的潛在問題。

亞馬遜表示，公司已採取超出規定範圍的措施來解決環境問題。這項計畫將為當地帶來90個就業機會，並且正在採取多項措施減少用水量，並已開始向當地社區組織捐款。