美聯社調查：2025年CEO薪酬中間值 增加近6%

特斯拉執行長馬斯克獲得了價值1323億美元的薪酬，全部以股票獎勵的形式發放。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美聯社調查顯示，2025年標普500企業CEO薪酬中位數增加近6%，達1770萬美元。

美聯社調查顯示，2025年標普500企業CEO薪酬中位數增加近6%，達1770萬美元。 重點二： 員工薪資中位數為8萬9744美元，成長4.7%，但仍承受高物價與債務壓力。

員工薪資中位數為8萬9744美元，成長4.7%，但仍承受高物價與債務壓力。 重點三：部分公司薪酬差距極大，馬斯克的1323億美元股票方案尤其引發關注。

美聯社的年度執行長薪酬調查顯示，2025年執行長薪酬中間值增加近6%，但有些酬勞方案（compensation packages）價值非常驚人。

美聯社報導，2025年典型的CEO 薪酬方案上漲到1770萬美元，公司董事會為了獎勵高管們創造更高的利潤和股價並激勵他們留任而使出的誘餌，好為股東創造更多收益。

標普500指數成分股公司員工的薪資中位數為8萬9744美元，較去年同期成長4.7%。雖然這一增長超過了2025年的通膨率，但許多員工仍然感受到過去幾年物價上漲帶來的壓力，不得不精打細算地維持生計，甚至背負信用卡債務來支付日常必需品。

美聯社的CEO薪酬調查使用了Equilar為美聯社分析的數據，調查對象為337位在標普500指數成分股公司任職至少兩個完整財年的高管，這些公司在1月1日至4月30日期間提交了書面資訊。以下是該調查的一些重點：

在半數公司中，一名處於公司薪資中位數的員工需要工作200年才能賺到執行長一年的收入，高於去年調查中的192年。自2018年起，公司被要求揭露這所謂的薪酬比率。

雖然最大的差距出現在執行長獲得大量一次性股票獎勵的公司，但薪酬比率往往在薪資水平普遍較低的行業中也最高。例如，可口可樂公司執行長的收入幾乎是員工中位數薪資1萬7947美元的1739倍。零售商TJX公司的執行長的收入約為該公司中位數薪資員工的1774倍。

進步智庫政策研究所全球經濟項目主任安德森（Sarah Anderson）指出，舊金山和洛杉磯正在發起投票倡議，要求提高那些執行長與普通員工薪酬差距較大的公司的稅收。「在工薪家庭正努力應對不斷上漲的生活成本之際，看到執行長的薪酬持續飆升，實在令人憤慨。」

馬斯克（Elon Musk）的薪酬方案如此驚人，甚至連教宗都對此發表了看法。特斯拉執行長獲得了價值1323億美元的薪酬，全部以股票獎勵的形式發放。為了真正獲得這些股票，馬斯克必須在未來十年內實現公司市值和特斯拉電動車的宏偉目標，以及他開發無人駕駛計程車隊和人形機器人大軍等未來願景。