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挺燃煤電廠和煤炭出口 川普撥款7500萬建屋崙煤炭碼頭

編譯林思牧／綜合報導
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該計畫要在屋崙港興建大規模運煤碼頭。(美聯社)
該計畫要在屋崙港興建大規模運煤碼頭。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普動用國防生產法，撥款7500萬美元支持屋崙煤炭碼頭。
  • 重點二：白宮稱近7億美元計畫將扶持燃煤電廠與煤炭出口。
  • 重點三：環團批評此舉恐推升電費、污染加劇並危及健康。

美國煤業是川普的忠誠金主，但煤業持續在衰退。川普動用戰時權力，宣布向屋崙煤炭碼頭開發商撥款7500萬美元，完成後將成為美西最大煤炭運輸設施之一。

美聯社報導，川普4日宣布一項計畫，將斥資近7億美元支持燃煤電廠和煤炭出口，再次尋求提振舉步維艱的美國煤業。川普表示，政府將援引冷戰時期的一項國防法賦予的權力，支持全國13座燃煤電廠的運營，並幫助在阿拉斯加州和西維吉尼亞州新建燃煤電廠——這是自2013年以來美國新建的首批燃煤電廠。

這筆資金也將用於重啟馬里蘭州一座已關閉的燃煤電廠，並支持在加州屋崙建造一座長期擱置的煤炭出口碼頭。一位白宮官員表示，這些措施將為煤炭、建築、鐵路和海運等產業創造或支持超過1萬4000個就業機會。川普引用了1950年頒布的國防生產法，該法賦予總統對國家安全相關產業的廣泛權力。

環保組織譴責了川普政府為扶持煤炭產業所採取的最新舉措。「用納稅人的錢扶持煤炭億萬富翁，是川普又一次將污染者置於首位，置我們其他人於危險之中，」自然資源保護委員會（Natural Resources Defense Council）電力部門總經理肯尼迪（Kit Kennedy）表示，「下一步是不是要用納稅人的錢去建新的電話亭？」

肯尼迪和其他批評人士表示，川普的這項命令將導致電費上漲和空氣污染加劇。「對空氣品質、氣候和我們的電費帳單來說，最好的辦法就是讓這些燃煤電廠和平退役，而不是去重振它們，」她說。

煤炭曾占美國電力生產的一半以上，但到2024年，其份額已將下降到約15%，而2010年這一比例約為45%。天然氣提供了美國約43%的電力，其餘電力來自核能以及風能、太陽能和水力發電等再生能源。

川普一直力推重振美國西岸的煤炭出口。長期以來，煤礦商一直希望將猶他州、蒙他拿州和懷俄明州的煤炭運往亞洲市場。開發商正與屋崙市政府就一座廢棄海軍基地舊址的煤炭出口碼頭建設項目展開鬥爭。社區居民和維權團體對滿載煤炭的火車將如何影響公眾健康、安全和環境表示擔憂。

精華 FAQ

  • 資金主要用於加州屋崙一座長期擱置的煤炭出口碼頭，開發完成後將成為美西最大煤炭運輸設施之一，並帶動相關港口與運輸業。

  • 白宮表示，計畫將支持13座燃煤電廠運營，並協助阿拉斯加與西維吉尼亞新建燃煤電廠，也包括重啟馬里蘭州一座已關閉電廠。

  • 環團認為這會把納稅人資金用來扶持污染產業，可能推高電費、加重空氣污染，並對氣候與社區健康造成負面影響，因此要求讓煤電自然退場。

屋崙 川普 馬里蘭州

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