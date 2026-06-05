追查陷瓶頸… 竊賊利用Waymo逃逸 案發近半年仍未破案

一名竊賊在作案後，用Waymo的自駕計程車離開現場，案發至今已近半年，警方仍未破案。示意圖，非新聞相關。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 竊賊在舊金山犯案後，竟搭乘Waymo自駕計程車逃離現場。

竊賊在舊金山犯案後，竟搭乘Waymo自駕計程車逃離現場。 重點二： 這起Hot 8 Yoga入室竊案已近半年，警方仍未逮捕任何人。

這起Hot 8 Yoga入室竊案已近半年，警方仍未逮捕任何人。 重點三：雖取得帳戶與車內影像，Waymo資料仍未幫助鎖定嫌犯。

一名竊賊在作案後，用Waymo 的自駕計程車離開現場，創下了一項舊金山 的里程碑。更有甚者，案發至今已近半年，警方仍未破案。

舊金山紀事報報導，竊賊犯案時，接應車輛就停在碼頭區的一間瑜珈館外，在寒冷的1月夜風中靜靜地怠速運轉。不到三分鐘，竊賊就抱著一大堆運動服進出Hot 8 Yoga瑜珈館。他把贓物塞進汽車後車箱，跳上車，然後乘著這輛Waymo自駕車 ，舒舒服服地沿著街道逃走了。

嫌犯的逃脫讓這起原本普通的入室盜竊案變成了舊金山的新奇案件。警方表示，這很可能是該市首例罪犯乘坐自駕車逃離現場的案例。竊案發生近六個月後，儘管Waymo汽車配備了多個高清攝像頭，並且要求用戶使用信用卡註冊帳戶，但警方仍未逮捕任何人，也沒有公開任何嫌疑人的身分。

「我原本覺得，用Waymo汽車作案應該更容易破案，但事實並非如此。」負責此案的偵探費伊警官（Sgt. Tim Faye）在最近的一次採訪中說。

警察從 Waymo、特斯拉和其他記錄周圍環境的高科技車輛中尋找犯罪影片是很常見的。這些資訊對於識別嫌犯或創建可靠的事件時間表至關重要。有時，警方甚至會取得搜查令來拖走車輛「證人」，以確保不會失去有價值的視頻證據。無辜的車主有時會因此陷入極麻煩的困境。

警方紀錄顯示，在 Hot 8 Yoga入室盜竊案中，舊金山警方發出搜查令，迫使Waymo交出訂購乘車的帳戶信息，以及用作逃跑車輛的白色捷豹的視頻片段。但警方表示，Waymo用戶的帳戶資訊並沒有讓警方找到嫌疑人。一般來說，犯罪分子使用被盜資訊或一次性手機訂購服務的情況並不罕見。

影片證據也沒有太大幫助。Waymo並未公開透露其保留影片片段的時間。該公司在專為研究而設計的資料庫中使用的面向公眾的圖像中，對人臉和車牌進行了模糊處理。公司網站稱，其最新型號的捷豹汽車配備了29個攝像頭，可以為汽車提供360度的車輛周圍視圖。

Hot 8 Yoga瑜珈館中上課的一景。(谷歌地圖)