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國會選舉初選領先 威善高：願承擔新世代政治人物重任

記者李怡／舊金山報導
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2日競選開票日當天，威善高持續走進社區與選民交談。（記者李怡/攝影）
2日競選開票日當天，威善高持續走進社區與選民交談。（記者李怡/攝影）

加州參議員威善高（Scott Wiener）2日在國會第11選區初選中暫居領先。根據當晚開票結果，威善高得票率41.26%，排名第一。現任舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）28.62%居次；前國會議員幕僚賽特（Saikat Chakrabarti）14.94%。威善高與陳詩敏將晉級11月大選。

威善高當晚向支持者表示，初選結果顯示舊金山選民期待更大膽且務實的領導，並願意支持能面對國家重大挑戰的新世代政治人物。

他感謝選民、志工、工會成員、捐款人及社區支持者一路相挺，並表示這場競選代表一個相信政府應改善人民生活的共同願景。

談及選民關心的議題，威善高指出，許多家庭正承受住房、醫療、能源及生活成本上升的壓力，年輕世代也面臨住房負擔、氣候變遷與槍枝暴力等挑戰，對未來感到不安。

他認為，當前需要的是能真正解決問題的領導者，而非維持現狀或停留在口號層面的政治人物。「這不是小修小補的時代，而是需要懂得奮戰並能取得成果的領導者。」

回顧從政歷程，威善高表示，自年輕時來到舊金山後便投入公共服務，即使面對利益團體、企業遊說及黨內反對聲音，也未曾退縮。他提到，推動住房改革、交通建設及社會公平政策並不容易，甚至曾收到死亡威脅，但仍堅持改革方向。他強調，真正的領導力是在困難時刻願意站出來解決問題。

展望未來，威善高稱，若當選國會議員，將推動全民醫保、大規模住房建設、公共交通投資及清潔能源發展，同時支持移民、LGBTQ族群、婦女生育自主權及民主制度等議題。他也批評總統川普及對民主制度、投票權及少數族群權益造成威脅，強調進入國會後將持續捍衛相關價值。

威善高稱，初選勝利只是第一步，距離11月決選仍有數月時間，未來將持續深入各社區，爭取更多不同族群與世代選民支持。

隨著初選結果逐漸明朗，國會11選區11月決選將由威善高對陣陳詩敏。兩人未來如何爭取舊金山各社區支持，會持續成為華人社區關注焦點。

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