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接替裴洛西聯邦眾議員席位 威善高、陳詩敏晉級11月決選

編譯廖宜怡／綜合報導
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獲得裴洛西（中）背書的舊金山市議員陳詩敏（左）確定可晉級11月大選。右為聯邦參議...
獲得裴洛西（中）背書的舊金山市議員陳詩敏（左）確定可晉級11月大選。右為聯邦參議員謝安達。（美聯社）

在競爭激烈的舊金山聯邦國會議員選舉中，加州參議員威善高（Scott Wiener）和舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）以第一和第二高票篤定晉級11月大選，繼續角逐眾議院名譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）席位。

舊金山紀事報報導，根據初步計票結果，威善高目前得票率為41.3%，陳詩敏為28.6%，前科技公司高層賽特（Saikat Chakrabarti）為14.9%。

紀事報表示，在下一場對決中，威善高和陳詩敏的競選主軸可能集中在住房和勞動力問題上。威善高可能致力於通過立法，陳詩敏則有工會在背後大力支持。

威善高2日晚上在競選總部舉辦的派對上對支持者說：「今晚，舊金山人發出了一個非常明確的訊息，那就是，他們渴望大膽且具有前瞻性的領導力，渴望看到實際成果，而非只有空洞言論。他們需要新一代領導人，準備好接受國家面臨的最嚴峻挑戰的領導人。這就是舊金山人今晚傳達給我們的訊息。」

陳詩敏2日晚上抵達派對現場El Rio酒吧時，迎接她的是如雷的掌聲，還有一條寫著「勞工高於億萬富翁」的橫幅。她問在場民眾：「打敗1000萬美元的感覺如何？」她指的是賽特投入競選的個人資金。

加州參議員威善高目前在國會議員初選中的得票最高。（美聯社）
加州參議員威善高目前在國會議員初選中的得票最高。（美聯社）

威善高多年來一直計畫參選國會議員，但出於對裴洛西的尊敬，他公開表示，只有在裴洛西宣布退休後他才會參選。不過，在2025年10月下旬，威善高意識到，他不能再乾等下去，於是宣布參選。裴洛西則是直到2025年11月才正式宣布退休。

在這場選戰中，作為關鍵人物的裴洛西一直等到選前最後一個周末，才公開背書陳詩敏，並與陳詩敏在選區內奔走拉票。在北灘區的集會上，裴洛西鄭重介紹了陳詩敏作為母親、少數族裔女性和移民（出生於香港、在台灣讀完小學、13歲時移民到舊金山華埠）的背景。

陳詩敏在競選中自稱是「勞工代言人」，承諾會致力爭取更多聯邦資金，用來興建更多提供給中低收入者的住房。

眾議員 裴洛西 舊金山

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