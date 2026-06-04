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力挺3候選人全當選 2項提案也獲取勝利 羅偉成初選最大贏家

編譯組／綜合報導
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支持的三位候選人全數當選，羅偉成為舊金山初選最大贏家。(取自羅偉臉書)
支持的三位候選人全數當選，羅偉成為舊金山初選最大贏家。(取自羅偉臉書)

周二舊金山選舉，持續市長羅偉(Mayor Daniel Lurie)的出色政治連勝。

舊金山紀事報報導，羅偉自18個月前就任市長以來，一直享有極高人氣。6月2日初選，他支持的三位地方候選人全數當選，為他帶來更多好消息。羅偉並在至少兩項提案中、取得勝利；第三項提案也對他有利，截至周二稍晚，結果仍相當接近。

目前尚未知，羅偉是否影響這些選舉的結果，或僅僅反映大多數選民的既有觀點。但結論很明確：這位在舊金山紀事報最新民調支持率高達74%的舊金山市長，與他所領導這座城市的大多數選民、至少是參與本周選舉的選民，站在同一陣線。

這些結果可能會鼓舞羅偉，促使他推進今年的其他政治議程，包括他推動四項將在11月大選的公投提案。在周二選舉，羅偉的兩名盟友市議員，都成功當選，因此市議會很可能繼續支持市長的立法重點。

羅偉周二晚間受訪時表示，初步結果顯示，舊金山市民喜歡在他領導所朝方向前進。未來將繼續加速前進，持續動量。他表示，選民似乎認同市議會成員與市長的良好合作。

在此次選舉之前，羅偉在其市長任期內，對市政廳職權範圍之外的任何政治問題，都採取謹慎的態度。眾所周知，他從未在公開場合提及川普總統名字。去年，當前任市議員殷嘉立(Joel Engardio)被罷免時，羅偉並未參與其中。

但在6月初選，他採取不同方式。羅偉就任市長以來首次公開支持候選人，其中包括與他立場一致的謝里爾(Stephen Sherrill)與王兆倫(Alan Wong)。羅偉也支持Phil Kim競選連任學區委員。他支持A提案地震安全債券，並反對兩項商業稅提案－C提案和D提案。

謝里爾、王兆倫及Phil Kim都贏得選舉，A提案也獲得通過。 C提案失敗，D提案在早期計票結果中落後。儘管羅偉反對，D提案仍有可能獲得通過，但即便如此，也不太可能出現壓倒性的勝利。

舊金山商會公共政策主管哈里森(David Harrison)表示，羅偉一直在翻轉舊金山舊政治的頁面，並且真正專注在如何以合作與專注的態度，思考這座城市的未來，以及民眾希望朝著哪個方向發展。

舊金山 川普 羅偉

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