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州長初選 選民更重策略非理念 投勝算高的候選人

編譯林思牧╱綜合報導
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2日的民調顯示，晉級11月州長決選的第二位候選人是希爾頓或史泰爾。(美聯社)
2日的民調顯示，晉級11月州長決選的第二位候選人是希爾頓或史泰爾。(美聯社)

2日的初選包括州長選舉、地方稅收提案和市議會席位選舉，在激烈州長競選方面，灣區選民在初選中更注重策略而非理念。

聖荷西信使報報導，在選舉日當天，灣區居民赫爾斯頓（Michael Hurlston）在競爭激烈的州長競選中做出了一個策略性決定：他沒有投票給聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）——雖然他認為馬漢是一位溫和派民主黨人，這正是加州所需要的——他選擇了億萬富豪氣候活動家史泰爾（Tom Steyer）。

59歲的赫爾斯頓仔細分析所有候選人，他認為民主黨領跑者、前司法部長貝西拉（Xavier Becerra）「過於左傾」。雖然他欣賞共和黨人、前福克斯新聞主持人希爾頓身上體現的「溫和特質」，但赫爾斯頓認為希爾頓在11月的大選中獲勝的機率很小。他說，史泰爾「會是比貝西拉更有競爭力的候選人」，他寄望史泰爾在11月的決選中打敗貝西拉。

赫爾斯頓的決定正是灣區選民面臨的困境。他們正努力從眾多候選人中做出抉擇。貝西拉、史泰爾、希爾頓和馬漢只是61位州長候選人中的四位，這些候選人讓選民的選擇變得複雜。

「州長候選人太多了，」長期居住在西屋崙的瓊斯（Jo Jones）說。灣區選民也關注許多其他競選和提案，從州級職位到地方增稅，包括聖塔克拉拉縣擬議的用於資助開放空間的地稅，以及屋崙市擬議的用於城市服務的地稅。

但州長的競選情況異常激烈，民主黨候選人雲集，以至於一些黨內領導人曾擔心，在這個傳統的民主黨州，得票最高的兩位候選人最終會是兩位共和黨人，進入11月的大選。

但2日的民調顯示，這種情況不太可能發生。近期民調顯示，貝西拉在眾多候選人中脫穎而出。民調機構稱，競爭第二名的還有史泰爾和獲得川普背書的希爾頓，兩人勢均力敵。

民調顯示，聖荷西市長馬漢並未躋身領先行列。他雖然得到財力雄厚的科技公司高層的熱情支持，但卻沒贏得選民的青睞。

灣區 民主黨 聖荷西

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