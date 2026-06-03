加州初選來臨 舊金山投票率偏低 年長選民成重要指標

2日當天，舊金山市區的多個便民投票站點，未見繁忙景象。（記者李怡╱攝影）

6月2日為加州 2026年初選投票 日，舊金山 全市501個投票站及37個官方選票投遞箱自上午7時開放至晚間8時。記者當天走訪多個投票地點發現，不少社區投票站設於公寓車庫、住宅公共空間及社區設施內，選民陸續前往投票或投遞郵寄選票，整體投票秩序平穩。

本次選舉雖為初選，但涉及多項州級與地方重要職位。州級層面，選民將投票選出州長、副州長、州檢察長、保險專員、州教育總監、財務長、主計長等職位進入11月大選的候選人。加州採取「前兩名晉級制」(Top Two)，不論黨派，得票最高的兩名候選人將進入11月決選。

舊金山地方選舉則聚焦第二區及第四區市議員補選，以及市教育委員會補選。其中第四區涵蓋日落區，是華裔居民最集中的選區之一，因此備受華人社區關注。此次當選者僅完成現有任期至2027年1月，選民今年11月仍須再次投票選出下一任完整任期的市議員及教育委員。

除候選人選舉外，全市選民還需表決四項地方提案。其中包括備受關注的Prop D稅收提案，以及涉及市府財政、公共服務及城市治理的議題。在舊金山面臨預算赤字與公共服務資金壓力之際，相關提案結果被視為可能影響未來數年市政發展方向的重要指標。

根據舊金山選務處及當地媒體統計，截至投票日前一天，全市僅約19%的登記選民提前繳回選票，投票率明顯低於總統大選年。由於今年州長選舉缺乏高度競爭性的焦點對決，加上不少選民對州級選舉熱度有限，可能導致本次初選成為近年投票率較低的一次選舉。

記者在市區一處投票站看到，投票站設於住宅樓車庫內，數個投票隔板整齊排列，工作人員在現場協助選民完成投票程序。另一處街頭的官方選票投遞箱旁，也有民眾陸續投入郵寄選票。由於加州全面實施郵寄選票制度，許多選民選擇以郵寄或投遞箱方式完成投票，而非進入投票站現場投票。

選務處表示，投票於晚間8時截止後將立即開始統計選票。首批開票結果預計於當晚約8時45分公布，主要包含提前收到的郵寄選票。由於加州法律允許選票在6月2日前完成郵戳、並於之後數日送達，因此最終計票工作仍將持續數周。部分競爭激烈的選區及地方選舉結果，可能需待6月底前才能完全確認。

分析人士指出，在低投票率選舉中，年長選民與較固定參與投票的選民往往占較高比例，因此第2區、第4區市議員補選及各項地方提案的結果，將成為觀察舊金山選民政治取向與今年11月大選風向的重要指標。

2日當天，舊金山市區的多個便民投票站點，未見繁忙景象。（記者李怡╱攝影）