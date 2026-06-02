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舊金山警匪激烈槍戰 2嫌被捕、女警中彈受傷

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）6月1日在記者會表示，受傷警員目前...
舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）6月1日在記者會表示，受傷警員目前預計可生還，但「恢復之路漫長」。（舊金山市府TV截屏）

舊金山警方周日晚間追捕一輛與東灣搶劫案有關聯的車輛時，與嫌犯爆發激烈槍戰，一名女警身中多槍重傷。舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）6月1日在記者會表示，受傷警員目前預計可生還，但「恢復之路漫長」。

警方表示，案件共涉及兩名嫌犯，目前均已被捕，其中一人同樣傷勢危急。案件現由多個部門聯合調查。

案件發生於5月31日晚間10時29分左右。警方車牌辨識系統偵測到一輛與東灣一宗搶劫案有關聯的車輛，正經由海灣大橋(Bay Bridge)進入舊金山。

警員隨後在第五街與佛森街（Folsom Street）附近發現車輛，並試圖於米慎街與第一街攔停，但駕駛拒絕停車並高速逃逸。警方一路追逐超過三哩，直到嫌犯車輛在灣景區的灣岸大道（Bayshore Boulevard）與傑羅德大道（Jerrold Avenue）附近撞毀。

劉力一表示，警員抵達現場後，駕駛隨即朝警方開火，其中一名警員身中多槍。警方隨後開槍還擊，至少有兩名以上警員開火。

槍戰後，駕駛徒步逃逸，車內乘客則遭警方擊中重傷。警方隨即將受傷警員與嫌犯送往舊金山總醫院急救。

警方其後返回現場搜索逃跑嫌犯，最終在傑羅德大道附近、靠近一處導航中心（Navigation Center）將其逮捕，並查獲兩把槍枝。

劉力一表示，受傷嫌犯截至1日上午仍情況危急但穩定，警方尚未公布兩名嫌犯身分。他補充道，無論資深或新進警員，都「受到極大衝擊」。

「接到有警員在執勤時中槍的消息，是每位警員永遠希望不要發生的事，」劉力一說，「對警員的暴力犯罪在舊金山絕不可接受，也絕不會被容忍。」

劉力一感謝急救人員第一時間施救，將受傷警員與受傷嫌犯一同緊急送往舊金山總醫院（San Francisco General Hospital）治療。

「在這種情況下，分秒就可能決定生死，」他說。

多家媒體指出，受傷警員為布麗特妮·泰勒（Brittney Taylor）。根據警方紀錄，泰勒於2018年9月加入舊金山警局，近年派駐南部分局，並曾因執勤表現獲得表揚。

2024年，時任南部分局局長曾公開表揚泰勒與搭檔Wing Luk在深夜追捕持槍嫌犯的表現。局長當時指出，泰勒身為帶訓警員（Field Training Officer），即使資歷足以調往較輕鬆職位，仍主動選擇夜班勤務。

對於此次案件中的科技應用，劉力一表示，警方車牌辨識技術持續協助警方即時掌握與犯罪相關車輛動向。「科技持續成為我們維護舊金山安全的重要成功案例之一，」他說。「當一輛與搶劫案有關的車輛進入本市時，我們能立即收到警示，讓警員有機會提前介入。」

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，他於案發當晚已前往醫院探視受傷警員家屬，並與主刀醫師及醫護人員交談。

「那通電話，對任何家庭而言都是最可怕的惡夢，」羅偉說。「每天都有警員穿上制服，將自己置於危險之中來守護這座城市。當有人在我們城市犯案，或來到舊金山犯案時，我們將動用一切資源維護公共安全。我們會找到你，也會逮捕你。」

依照警局政策，警方預計於10天內舉行社區說明會，公開警員隨身攝影機畫面與更多案情細節。

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