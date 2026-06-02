灣區YouTuber執導電影 後室、愛你致死不渝奪北美票房冠亞軍

恐怖電影「後室」由灣區網紅帕森斯執導，拿下全美首映周末票房冠軍。（美聯社）

舊金山紀事報報導，新上映的低成本恐怖電影「後室」（Backrooms）和「愛你致死不渝」（Obsession）上周末分別奪下北美電影票房冠亞軍，超越星戰大片「曼達洛人與古古」（Mandalorian and Grogu），反映出觀眾正在尋找新型電影。這兩部電影的導演都來自灣區 。

帕森斯（Kane Parsons）是諾瓦度高中（Novato High School）馬連藝術學校（Marin School of the Arts）校友，他執導的「後室」在5月29日上映，首映周末票房收入高達8100萬美元，榮登榜首，成為美國最年輕的首映票房冠軍導演。這部電影以聖荷西 為背景，由奧斯卡 提名演員奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）和坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）主演。

亞軍「愛你致死不渝」是由26歲的巴克（Curry Barker）執導，上周末票房收入達2640萬美元，成為自史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）1982年電影「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）以來，首部在非假日檔期上映、第二和第三個周末票房收入皆增加的電影。

紀事報指出，「後室」和「愛你致死不渝」吸引大量Z世代觀眾，數量之多在好萊塢實屬罕見。根據美聯社的民調，這兩部電影84%的購票者年齡在35歲以下，超過一半不到25歲，44%不到21歲。

這兩部電影都是由低成本恐怖片製作人布魯姆（Jason Blum）的布魯姆原子怪物製片公司（Blumhouse-Atomic Monster）出品。布魯姆在X上發文說：「本周末，布魯姆原子怪物製片公司出品的電影包攬了全美票房前兩名，而這兩部電影的製作成本幾乎為零，看來現在正是拍恐怖片的好時機。」

帕森斯於2015年4月開設他的YouTube頻道Kane Pixels，當時他只有9歲。他的創作從網路迷因發展到短片，「後室」是改編自他2022年開始製作的網路影集。巴克本身也是著名YouTuber，他因在YouTube上發表喜劇短片與恐怖短片而成名。

「後室」製片人阿德森（Kori Adelson）告訴綜藝雜誌（Variety）：「世界不斷變化，好萊塢需要關注YouTube，尋找那些逐漸展露頭角、有話要說的年輕人。像帕森斯這樣在網路時代長大的人，已經找到一種讓更多人看到自己作品的方式，這在20年前根本不可能。」