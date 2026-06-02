舊金山房東急售130萬住宅 涉擊斃58歲租客

舊金山富裕房東涉嫌謀殺租客案中，令人毛骨悚然的細節浮出水面。示意圖。（取自Pexels）

據「紐約郵報」（New York Post）報導，舊金山 檢方揭露了一起由富有房東策畫並實施的令人震驚的謀殺長期租客 陰謀。

退休牙醫查尼奧（Phillippe Chagniot）在舊金山寧靜的日落區海灘社區因急於出售一棟價值130萬美元的獨棟住宅，精心設計策畫了一場伏擊，在凌晨時分將58歲的租客比戈內（Eric Bigone）擊斃。

一位社區消息人士告訴紐約郵報，比戈內和查尼奧近幾個月因潛在的買斷方案而「產生矛盾」。根據當地租戶法，在許多驅逐案件中，房東必須向租戶提供補償金，金額有時高達數萬美元。據報導，比戈內「清楚自己的權利」，並已聘請律師商討搬離補償方案。

記錄顯示，這棟944平方呎的住宅在火熱的舊金山房地產市場中，其價值飆升至130萬美元。提交給市政府的租賃文件顯示，一處與這棟住宅描述相符的房產，月租金 超過3250美元。

查尼奧是社區內家喻戶曉的人物，曾經營牙科診所，並送子女就讀精英預科中學St. Ignatius College Prep。他據稱因妻子被診斷出癌症而「精神崩潰」，隨後於5月17日凌晨5時剛過，身著「深色衣物並戴著面具」，用噴漆塗抹了該區域的多個監控照相機以試圖逃避追查，隨後前往位於第46大道2518號的住宅。

據稱，當比戈內正準備去公共事業委員會（Public Utilities Commission）上班，他在那裡擔任普通工人，年薪約13萬美元）。查尼奧在比戈內家門前一輛車的車頂上點燃了一把火，企圖引誘他出門。查尼奧隨後「躲在一旁」，用一把「裝有消音器且全自動的MAC-10」槍朝比戈內的後腦開槍，隨後「若無其事」地騎車逃離現場。

警方藉助該區域的Flock安防照相機鎖定了查尼奧，最終將其抓獲。

耐人尋味的是，查尼奧曾捲入2006年另一起謀殺案，該案導致聖馬刁縣男子奎亞（Joseph Cua）因殺害一對由其管理房產的老年夫婦而被定罪。奎亞一直堅稱自己無罪，稱查尼奧在庭審期間提供了虛假證詞。

比戈內是該社區的常客，在當地長大。據報導，他在年輕時曾因2004年酒駕致人死亡案入獄服刑，此後「改過自新」。悲痛欲絕的親友們紛紛悼念比戈內。

「他是一位了不起的父親，也是一位了不起的祖父。他深愛著家人，而家人也深愛著他。」

查尼奧目前面臨謀殺、埋伏、縱火及槍枝指控。