舊金山房東急售130萬住宅 涉擊斃58歲租客
據「紐約郵報」（New York Post）報導，舊金山檢方揭露了一起由富有房東策畫並實施的令人震驚的謀殺長期租客陰謀。
退休牙醫查尼奧（Phillippe Chagniot）在舊金山寧靜的日落區海灘社區因急於出售一棟價值130萬美元的獨棟住宅，精心設計策畫了一場伏擊，在凌晨時分將58歲的租客比戈內（Eric Bigone）擊斃。
一位社區消息人士告訴紐約郵報，比戈內和查尼奧近幾個月因潛在的買斷方案而「產生矛盾」。根據當地租戶法，在許多驅逐案件中，房東必須向租戶提供補償金，金額有時高達數萬美元。據報導，比戈內「清楚自己的權利」，並已聘請律師商討搬離補償方案。
記錄顯示，這棟944平方呎的住宅在火熱的舊金山房地產市場中，其價值飆升至130萬美元。提交給市政府的租賃文件顯示，一處與這棟住宅描述相符的房產，月租金超過3250美元。
查尼奧是社區內家喻戶曉的人物，曾經營牙科診所，並送子女就讀精英預科中學St. Ignatius College Prep。他據稱因妻子被診斷出癌症而「精神崩潰」，隨後於5月17日凌晨5時剛過，身著「深色衣物並戴著面具」，用噴漆塗抹了該區域的多個監控照相機以試圖逃避追查，隨後前往位於第46大道2518號的住宅。
據稱，當比戈內正準備去公共事業委員會（Public Utilities Commission）上班，他在那裡擔任普通工人，年薪約13萬美元）。查尼奧在比戈內家門前一輛車的車頂上點燃了一把火，企圖引誘他出門。查尼奧隨後「躲在一旁」，用一把「裝有消音器且全自動的MAC-10」槍朝比戈內的後腦開槍，隨後「若無其事」地騎車逃離現場。
警方藉助該區域的Flock安防照相機鎖定了查尼奧，最終將其抓獲。
耐人尋味的是，查尼奧曾捲入2006年另一起謀殺案，該案導致聖馬刁縣男子奎亞（Joseph Cua）因殺害一對由其管理房產的老年夫婦而被定罪。奎亞一直堅稱自己無罪，稱查尼奧在庭審期間提供了虛假證詞。
比戈內是該社區的常客，在當地長大。據報導，他在年輕時曾因2004年酒駕致人死亡案入獄服刑，此後「改過自新」。悲痛欲絕的親友們紛紛悼念比戈內。
「他是一位了不起的父親，也是一位了不起的祖父。他深愛著家人，而家人也深愛著他。」
查尼奧目前面臨謀殺、埋伏、縱火及槍枝指控。
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