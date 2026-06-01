我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓SK海力士清州廠有毒氣體外洩 3600名員工疏散

歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)
989年的洛馬普列塔地震導致灣區主要交通幹道坍塌。(美聯社)

海沃斷層(Hayward Fault)自1868年以來未發生過大地震，但勞倫斯-利佛摩國家實驗室和勞倫斯-柏克萊國家實驗室設計的新模擬研究表明，舊金山灣區的地理環境將影響下一次大地震的發生，地震波會被困在利佛摩谷等盆地中，並因其下方的地質結構而放大地震的破壞性能量。

聖荷西信使報報導，了解地震產生的地面運動如何隨著遠離震央而放大，對於灣區社區的地震防災準備至關重要，因為地震造成的破壞不僅取決於震級，還取決於動能如何在地形上傳播並被當地地質放大。

「像聖帕布羅灣或利佛摩盆地這樣的盆地，總是會放大地面運動，因為當（動能）波進入軟沉積物時，它們會轉化為更大的運動並被困住，」勞倫斯-利佛摩國家實驗室科學家皮塔爾卡(Arben Pitarka)說。

皮塔爾卡表示，一項由勞倫斯-利佛摩國家實驗室牽頭、勞倫斯-柏克萊國家實驗室提供支持的美國能源部項目，分析了海沃斷層7.0級地震的影響，將基於物理的破裂模型與在超級電腦上運行的詳細波傳播模擬相結合，從而首次創建了一個合成地面運動數據庫。

海沃斷層上一次發生大地震是在1868年10月21日。加州自然資源保護廳估計，該斷層大約每140年發生一次大地震，這意味著該斷層已經過了地震發生的周期。美國地質調查局估計，到2043年，發生6.7級或以上地震的機率為33%，使得海沃斷層成為灣區最危險的斷層。

圖為一處公園標誌寫著「你正站在海沃斷層上」。(美聯社)
圖為一處公園標誌寫著「你正站在海沃斷層上」。(美聯社)

1906年的地震中，聖安德烈斯斷層(San Andreas) 水平移動了32呎（約9.75公尺），舊金山陷入一片火海。據美國地質調查局稱，1989年的洛馬普列塔地震(Loma Prieta earthquake)再次使斷層水平移動了6呎（約1.8公尺），向上移動了4呎（約1.2公尺），導致灣區主要交通幹道坍塌。為了應對下一次大地震，科學家正在模擬海沃斷層上的構造位移將如何擴散到整個地區。

「每次發生大地震，我們都會學到新的東西，」皮塔爾卡說， 「我們面臨的問題是，地震不會原樣重複發生。」

地震能量在沉積物中的傳播並不均勻。皮塔卡表示，斷裂發生在不同的深度，斷層蘊含的位能大小不一，板塊斷裂的速度也各不相同。所有這些因素都會影響地震的震感，即使是近距離的震感也會受到影響。

研究作者指出，舊金山灣區複雜的地理環境更加劇了這些情況的複雜性。斷層線兩側的鮮明對比，例如，有的區域是堅硬的基岩，而有的區域則是像利佛摩谷這樣的盆地中鬆散的沉積物，導致不同區域的震動強度差異巨大。在迪亞布羅山脈和這一地區山谷之間傳播的地震波，形成了能量波動交織的迷宮。

皮塔卡說，為了研究舊金山灣區的地震生態系統，計畫團隊在海沃斷層線可能的震源位置進行了100多次典型的7.0級地震模擬。

隨後，科學家利用「熱圖」觀察地震發生後瞬間動能如何在舊金山灣區的地形圖上擴散，以顯示震動最劇烈的區域。在他們的模擬中，地震波在舊金山灣沿岸的低窪地區和利佛摩谷最為強烈，而能量則在柏克萊和屋崙山丘地區消散。

「工程師和地震學家現在知道哪些地區在地震中更容易受到衝擊，」皮塔爾卡說， 「每一項新的進展，例如這個新的資料庫，都會對建築設計規範和為應對大地震而採取的技術措施產生積極影響。」

「這項研究再次提醒我們，海沃斷層的風險真實存在，影響重大，並且與東灣居民息息相關，而非遙不可及。」加州地震廳首席減災官馬菲 (Janiele Maffei) 表示， 「加州居民現在就可以採取行動：地震警報、房屋加固和家庭防災準備都能顯著提高抵禦地震的能力。」

灣區 柏克萊 地震

上一則

物價高 近28%美國人做副業賺錢

延伸閱讀

南投規模5.1地震獨立地震 未來1周有規模4至4.5餘震

南投規模5.1地震獨立地震 未來1周有規模4至4.5餘震
麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光
廣西柳州5.2地震 部分房屋倒塌 2死1失聯

廣西柳州5.2地震 部分房屋倒塌 2死1失聯
廣西柳州晚間又強震 規模深度完全相同震央極近

廣西柳州晚間又強震 規模深度完全相同震央極近
廣西柳州5.2地震「1對夫妻身亡」91歲被困老人獲救送醫

廣西柳州5.2地震「1對夫妻身亡」91歲被困老人獲救送醫

熱門新聞

馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

2026-05-30 02:20
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人