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跑車撞拖車墜I-80高架 18歲乘客未繫安全帶喪命

記者王子涵／舊金山報導
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跑車撞貨車後衝出7街出口匝道高架，墜落約25呎至舊金山警察局扣押車場。（谷歌街景...
跑車撞貨車後衝出7街出口匝道高架，墜落約25呎至舊金山警察局扣押車場。（谷歌街景）

一輛雪佛蘭Camaro跑車上周六(5月30日)凌晨在舊金山I-80公路東向行駛時，與一輛Recology貨車發生碰撞，車輛隨後衝出7街出口匝道高架，墜落約25呎至舊金山警察局扣押車場。一名18歲男乘客當場死亡，另有三人受傷送醫。

加州公路巡警（CHP）表示，事故發生於上周六凌晨約1時30分，地點在I-80東向、7街出口匝道高架處。

加州公路巡警警官安德魯斯（Mark Andrews）說，一輛灰色雪佛蘭Camaro當時行駛在內側車道，接近出口匝道時，擦撞一輛Recology拖車左前方，導致兩車衝向匝道頂端的防撞沙桶。

安德魯斯表示，Recology貨車最終停下，但Camaro則被撞擊力拋起，越過沙桶與金屬橋欄，從高架墜落約25呎，掉入位於7街450號的舊金山警察局扣押車場。

公路巡警指出，Camaro墜落後撞上停在車場內數輛無人車輛，車身繼續向前翻覆，最後車頂朝下，壓在另一輛無人車上。

車內後座兩名18歲乘客受困，由消防人員救出。其中一人被送往當地醫院，傷勢嚴重。另一名未繫安全帶的18歲乘客在現場被宣告死亡。18歲的Camaro駕駛者與一名17歲前座乘客則被送醫治療，傷勢中等。

安德魯斯表示，初步調查顯示，酒精與毒品似乎並非事故因素。事故原因仍在調查中。

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