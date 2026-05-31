台灣觀光搶進灣區 Muni車體廣告6月上路

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢呼籲熱愛戶外運動的灣區民眾，將下一趟旅程的目光投向台灣。（記者王湘涵╱攝影）

交通部觀光 署5月30日在利佛摩的San Francisco Premium Outlets舉辦「Feel Taiwan－Kick Off Your Next Adventure」台灣觀光快閃推廣活動，宣布6月起將於舊金山 Muni系統推出車體廣告，結合輕軌列車及公車等交通載具，以路跑、登山及自行車三大主題向灣區 民眾推廣台灣觀光。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，隨著6月世界盃熱潮升溫，觀光署希望藉此向灣區民眾展現台灣多元旅遊魅力。台灣兼具自然景觀、美食文化與便利交通優勢，可在短時間內體驗山海與城市風光，正符合灣區市場對戶外旅遊的需求。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢表示，世界盃熱潮讓灣區民眾對運動、戶外生活與國際交流的關注更加升溫，而旅行正是將這份熱情延伸的最佳方式。此次宣傳以路跑、登山及自行車為主題，希望吸引喜愛運動與戶外探索的灣區民眾，將下一趟旅程的目光投向台灣。

主打戶外旅遊 看見台灣不同魅力

本次Muni車體廣告將於6月上路，透過穿梭舊金山街頭的輕軌列車及公車，將台灣觀光形象帶入民眾日常生活。廣告主視覺以路跑、登山、自行車與飛行傘為核心元素，展現台灣豐富的戶外旅遊資源，讓更多民眾看見台灣不一樣的旅遊魅力。

李思賢指出，台灣擁有完善且多元的戶外活動環境，無論是挑戰花蓮七星潭至武嶺的Taiwan KOM自行車路線、沿著環島自行車路網深度旅行，或是在象山、陽明山等步道健行，都能在短時間內感受山海交融的獨特景觀。

航空業者響應 推出赴台旅遊優惠

活動現場邀集中華航空、長榮航空、星宇航空及Mango Tours等業者共同參與，提供赴台旅遊資訊及優惠方案。三家航空公司並提供舊金山至台北來回機票作為抽獎獎品，希望吸引更多灣區民眾規劃赴台旅遊。

觀光署同步推廣國際旅客專屬優惠，包括台灣高鐵台中以南「兩人同行一人免費」方案，以及整合高鐵、捷運與景點接駁服務的交通套票，鼓勵自由行旅客深入探索台灣各地特色景點。

Mangotours代表Juan Francisco III表示，近年北美旅客對自行車、健行及深度文化體驗等行程的詢問度持續增加，顯示戶外旅遊正逐漸成為赴台旅遊的重要吸引力。

夏季宣傳接力 持續深耕灣區市場

觀光署表示，本次快閃活動是今夏灣區台灣觀光整合行銷計畫的起點，除Muni車體廣告外，後續也將搭配數位行銷、線上旅遊知識問答及機票抽獎活動，並於6月底參與舊金山Pride遊行及市集活動，持續推廣台灣觀光品牌。

活動現場邀集中華航空、長榮航空、星宇航空及Mango Tours等業者共同參與，提供赴台旅遊資訊、抽獎活動及優惠方案。（記者王湘涵╱攝影）

Mangotours提供多項赴台旅遊套組選擇。（記者王湘涵╱攝影）

交通部觀光署也同步推廣國際旅客專屬優惠。（記者王湘涵╱攝影）

交通部觀光署5月30日在San Francisco Premium Outlets舉辦台灣觀光快閃推廣活動。（記者王湘涵╱攝影）

現場也設置台灣觀光拍照區與互動展區，拍照就送喔熊提袋。（記者王湘涵╱╱攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，台灣可在短時間內體驗山海與城市風光，符合灣區市場對戶外旅遊的需求。（記者王湘涵╱攝影）