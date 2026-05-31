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從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

記者趙健╱洛杉磯報導
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「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受...
「Laughter Is the Best Medicine」5月活動照片。（受訪者提供）

「你這麼聰明，一定能進名校」、「我們辛苦移民來美國，就是希望你有更好未來」、「不要輸給別人」......對不少華人家庭而言，這些話從小聽到大。有人把它視為鼓勵，也有人在長年累積的期待中，逐漸喘不過氣。

哈佛大學華裔學生Luke Tang自殺身亡，事件曾引發外界對名校壓力、亞裔家庭高期待文化，以及學生心理健康問題的討論。

心理健康倡議者們指出，許多亞裔從小被灌輸「不能失敗」觀念，即使內心痛苦，也不敢求助，長期壓抑情緒，最終可能演變成焦慮、憂鬱，甚至更嚴重後果。

JR Kuo出生於台灣，九歲移民美國，長期在大學與社區舉辦心理健康講座。他表示，亞裔移民家庭的心理壓力，往往來自三層挑戰：代際差異、文化衝突，以及移民經驗帶來的生存焦慮。

他指出，許多第一代移民父母年輕時來美，多半背負經濟壓力與語言障礙，他們來到陌生國家，只想努力生存，希望孩子未來不再吃苦。因此，不少華人家庭特別重視學歷與穩定職業，認為醫師、工程師、律師等工作，代表安全與成功。

這些期待背後，其實有很多恐懼。JR說，父母經歷過貧窮、歧視與不穩定，因此希望孩子透過教育獲得保障，但當期待逐漸變成「只能成功、不能失敗」，孩子便容易承受巨大心理壓力。

據他觀察，不少亞裔學生即使進入名校，內心仍充滿焦慮。很多孩子從小被告知自己一定要成為最優秀的人，久而久之，他們會把成績和自我價值綁在一起。

他表示，亞裔文化中的「比較」也容易造成長期心理壓力。有些父母並非故意傷害孩子，但一句「聽說你表哥被史丹福錄取，你怎麼只進UC Davis？」，便可能讓孩子覺得自己永遠不夠好。

心理健康倡議者JR Kuo表示，亞裔移民家庭的心理壓力，往往來自三層挑戰：代際差...
心理健康倡議者JR Kuo表示，亞裔移民家庭的心理壓力，往往來自三層挑戰：代際差異、文化衝突，以及移民經驗帶來的生存焦慮。（受訪者提供）

在洛杉磯縣心理健康局（LACDMH）支持下，JR Kuo將於6月13日在柯汶那市...
在洛杉磯縣心理健康局（LACDMH）支持下，JR Kuo將於6月13日在柯汶那市舉辦結合喜劇、音樂與心理健康分享的活動「Laughter Is the Best Medicine」。（受訪者提供）

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