初選前最後一刻 裴洛西為陳詩敏催票

聯邦眾議院名譽議長裴洛西在初選前最後一個周末於舊金山為國會議員候選人陳詩敏進行最後催票。（美聯社）

40年來，聯邦眾議院名譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）首次在初選前最後一刻呼籲選民投票 ，但投票對象並非其本人，而是正在角逐其席位的舊金山 市議員陳詩敏（Connie Chan）。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，裴洛西30日身著印有「CONNIE」（陳詩敏）字樣的T恤走進舊金山一個工會大廳，受到等候的人群熱情歡迎。對於獲得裴洛西背書的陳詩敏來說，30日上午是選舉日前最後衝刺的一個超現實時刻。

陳詩敏對人群說：「我們應該對我們成就的一切感到自豪。在過去40年裡，我們共同選出裴洛西議長代表我們，她正是我們的成就。」

在陳詩敏與另兩位候選人威善高（Scott Wiener）和賽特（Saikat Chakrabarti）的競爭中，裴洛西一直到兩周前才公開表態支持陳詩敏。紀事報稱，這項支持或許無法幫助陳詩敏在6月2日的初選中超越目前的領跑者威善高，但或許能幫助她險勝賽特。

裴洛西29日下午在舊金山圖書館北灘分館（North Beach Branch Library）為陳詩敏展開選前最後一波造勢集會，包括前舊金山市長勃朗（Willie Brown）、前舊金山議會議長佩斯金（Aaron Peskin）以及數十名工會成員都到場熱烈迎接她。

裴洛西表示，她很高興能為一個新聲音造勢。她說：「我感到十分激動，因為我知道它關乎什麼：未來。選舉關乎未來。」

裴洛西說：「環顧四周，看到那麼多人付出那麼多，將希望寄託在康妮（陳詩敏）身上，我為她感到無比驕傲，她一定會非常出色。」

在30日的活動上，裴洛再度表達類似觀點。她說：「康妮設身處地為所有選民著想，她能體會職業母親的處境和面臨的挑戰，也能體會移民家庭和勞工家庭的處境。」

裴洛西說，她支持陳詩敏的部分原因是，她希望由一位和她一樣的職業母親和面臨過同樣挑戰的人來接替這個職務。

裴洛西對人群說：「當你們站出來為陳詩敏而戰時，你們就是在為舊金山而戰。」