家用電車充電樁 灣區房屋升級必備

房地產經紀人表示，家用電動車充電樁已從「錦上添花」演變為「必不可少」，甚至可能左右潛在交易的走向。(AI生成)

舊金山 灣區擁有全球最高的電動車 普及率之一。電動車充電樁成為購屋者的熱門選擇不足為奇。如今，一些房地產經紀人表示，此類充電樁已從「錦上添花」演變為「必不可少」，甚至可能左右潛在交易的走向。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，隨著油價上漲，安裝了家用充電樁的電動車車主正享受著豐厚的投資回報。

瓊斯(Amanda Jones)是Compass房地產公司的經紀人，主要在舊金山工作。她是早期電動車用戶：十年前，她購買了一輛續航里程為83哩的純電動賓士 ，這輛車曾經讓她被困在海灣大橋上。隨後的拖車事故並沒有讓她打消念頭：如今，她和先生各自擁有一輛特斯拉。

她說，現在她的大多數客戶都希望看到房子裡安裝好電動車充電樁，並且隨時可用。她表示，當買家將目標鎖定在三、四套房子時，能夠讓他們在入住當天就直接充電的房子，往往是促成交易的關鍵。

她說，電動車充電樁「正在成為所有交易的必備條件」。 「這絕對是大多數買家都希望看到的。我認為這絕對值得。」

即使對於那些不打算安裝充電樁的賣家，紀事報採訪的一位經紀人也建議從安裝公司獲取報價，並將其包含在給買家的資訊揭露中。

安裝電動車充電樁可能價格不菲。一級充電樁可以插入標準電源插座，可以在網上購買，價格在100美元到400美元之間。但充電速度很慢：使用一級充電樁的電動車每小時充電只能行駛約五哩（約八公里），這意味著要么需要短途通勤，要就得堅持每晚充電八小時或更長時間。

房地產經紀人米科 (Megan Micco)表示，二級充電樁才是真正能吸引購房者的因素。

米科表示，在售價120萬至250萬美元的獨棟住宅中，二級充電樁正逐漸成為標配。她將其比作空調：曾經是錦上添花，但現在灣區氣候溫暖地區的大多數購房者都希望房子裡已經配備了空調。

有些電動車會隨附二級充電樁出售，在這種情況下，可能只需支付數百美元的安裝費用。自費購買一個充電樁大約需要500到700美元，而且還需要專業人員安裝，又可能花費400到1200美元甚至更多。

米科表示，在像柏克萊這樣的地方，安裝費用會更高，因為老房子可能需要花費3000到8000美元升級配電盤才能支持二級充電樁。

瓊斯認為，這也是買家喜歡看到充電樁已經安裝好的原因之一：這表明賣家已經完成了相應的電力升級，並解決了與太平洋煤氣電力公司 (PG&E) 可能出現的任何麻煩。

「這對買家來說非常安心，」她說， 「如果房子已經完成了電力升級，買家肯定會非常高興。」

加州汽油價格遠高於每加侖六美元，從燃油車換成同級電動車的人很快就能開始獲得投資回報。根據舊金山紀事報之前報導，如果把豐田Corolla換成日產Leaf，每月大約可以節省90美元的燃油費用；如果把寶馬X5換成Rivian，每月可以節省150多美元。

在第一種情況下，大約一年半的時間就能收回購買和安裝1500美元二級充電樁的成本。在第二種情況下，10 個月後就能開始獲得投資回報。

但是，房屋價值會因此增加多少呢？

「我認為，當你賣房時，你的投資就能立即得到回報，」瓊斯說。

房地產網站Zillow的一位代表表示，灣區越來越多的待售房屋在房源描述中提及電動車充電樁。在舊金山都會區，2025年所有房源中將有5%提及充電樁，比前一年增加近14%。在聖荷西，約有5%的房源提及充電樁，較去年同期成長11%。