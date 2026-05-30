舊金山首辦「全市服務日」 羅偉邀市民7/11做志工愛城市

金山首辦全城服務日，7月11日邀市民一起做義工愛城市。（舊金山市府網站）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）與第一夫人貝卡．普勞達（Becca Prowda）29日宣布，將於7月11日舉辦首屆全市服務日（One City Day），號召市民走出家門、走進社區，透過清潔街道、種樹綠化、整理物資及社區藝術創作等方式，為舊金山盡一份心力。目前全市11個市議會選區已規畫超過150個志工服務項目，開放市民報名參加。

在近年社會逐漸走向數位化、人際互動減少的背景下，舊金山市府希望透過「One City Day」，讓居民重新走進街區、認識鄰居，找回屬於舊金山的社區精神。對許多居民而言，或許一次撿垃圾、一次種樹、一次幫助他人的機會，不只是服務，更是重新感受舊金山城市生活的一天。

羅偉表示，這不僅是一場義工活動，更希望成為讓不同背景居民重新連結彼此的機會。服務日歡迎在舊金山居住、工作或生活的人，希望透過一天的服務行動，讓鄰里關係更緊密，也讓城市變得更美好。

第一夫人貝卡則表示，她與市長羅偉多年來一直相信服務社區的重要性。「服務是我們認識彼此的起點，也是我們教育孩子的重要價值。」她說，希望全市居民都能一起參與，透過實際行動為社區帶來改變。

根據規畫，當天的服務項目涵蓋五大類，包括社區清潔與美化、植樹與花園維護、開學用品與食物包裝、壁畫創作及社區藝術活動，以及生態保育與環境復育等。市民可依照所在社區、興趣或身體狀況選擇適合的項目參與，其中許多活動特別標註適合家庭、長者及身障人士參加，希望降低參與門檻。

此次活動獲得多個市府部門響應，包括舊金山警察局、消防局、公共圖書館、康樂與公園局、公共工程局、交通局及環保局等單位共同參與。其中舊金山公共圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）表示，多間社區圖書館將成為活動據點，歡迎居民利用這一機會認識社區資源並參與公共服務。

預計活動當天上午9時將在全市12處公園舉行啟動儀式，隨後志工將前往各服務地點展開行動。活動具體地點將於6月公布。市民可透過市府網站sf.gov報名，選擇適合的服務項目。市府也鼓勵企業、宗教團體、學校及親友團體組隊參與，共同為舊金山貢獻力量。