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川普收緊CalFresh 加州66.5萬人將失領取資格

編譯組╱綜合報導
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加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長...
加州將有66萬5000人失去領取ＣalFresh資格，而食品銀行也正準備應對更長的排隊隊伍。(本報檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，灣區數萬名CalFresh福利領取者不久後將不得不遵守聯邦的工作要求，才能繼續獲得食品援助。據官員預測，加州將有66萬5000人失去領取資格，而食品銀行（Food Bank）也正準備應對更長的排隊隊伍。

川普總統標誌性的H.R. 1法案將從6月1日起收緊家庭和個人領取CalFresh的規則，將現有的工作要求擴大到更多人群，例如退伍軍人、遊民和青少年父母。

CalFresh是聯邦食品輔助計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP或糧食券）的州級版本，該計畫每月平均向低收入和貧困的加州居民發放189美元用於購買食品，約有500萬加州居民獲得該援助。無合法身份的移民不符合領取資格。

共和黨人將該政策辯護為一項旨在促進自給自足的節支措施。但縣官員和反飢餓倡導者表示，新規定將迫使更多人前往舊金山灣區的食品銀行求助。該地區在疫情期間食物短缺問題急劇惡化，且至今未恢復到疫情前水平。食品雜貨價格也在快速上漲。

全國性研究發現，此前針對SNAP計畫的工作要求並未增加就業，反而導致食品銀行需求激增，並造成健康狀況惡化。

從6月起，部分參與者在申請或續領福利時，必須證明自己每周至少有20小時用於工作、上課或社區服務。

遊民、退伍軍人以及因年滿18歲而退出寄養系統的年輕人必須遵守這一規定，否則在三年內獲得的援助不得超過三個月。55至64歲的成年人以及14歲以上兒童的父母也需遵守該規定。

不過，聯邦法律保留了大量工作要求的豁免條款，包括針對殘障人士和幼兒的豁免，並為美洲原住民新增了一項特殊豁免。

預計灣區將有數千人失去CalFresh福利資格，該地區目前約有65萬人註冊該計畫。聖塔克拉拉縣發言人在電子郵件中表示，該縣13萬CalFresh受益人中約40%將受工作要求影響，這使得他們的福利「岌岌可危」。

具體影響將取決於縣官員和社會服務提供者能否兌現承諾，為儘可能多的受助人確定豁免資格，並幫助他們尋找工作和志願服務機會。

州政府官員計畫自動標記那些同時參加Medi-Cal（該計畫覆蓋了大部分相同人群）的CalFresh受助人的檔案中的健康豁免情況。

CalFresh是聯邦食品輔助計畫的州級版本。每月平均向低收入和貧困的加州居民發...
CalFresh是聯邦食品輔助計畫的州級版本。每月平均向低收入和貧困的加州居民發放189美元用於購買食品。（歐新社）

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