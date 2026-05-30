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Waymo推新款自駕計程車 可應付惡劣天氣

編譯林思牧／綜合報導
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Ojai採用的是現代品牌（Hyundai）的Ioniq車款。(Waymo官網)
Ojai採用的是現代品牌（Hyundai）的Ioniq車款。(Waymo官網)

Waymo準備推出專為惡劣天氣設計的自駕計程車「歐海」（Ojai），乘客很快就能在舊金山試乘，接著就會推廣到太浩湖地區。

舊金山紀事報報導，Waymo正一步步接近許多人眼中自駕車的「珠穆朗瑪峰」目標：為乘客提供前往太浩湖的服務。28日公司向部分「特邀」客戶展示了其新款Ojai車型。這些客戶很快就能在舊金山、洛杉磯和鳳凰城預約免費試乘，聖地牙哥、丹佛和拉斯維加斯也將在今年夏天陸續推出試乘服務。

儘管此次推廣的具體時間表尚不明確，但這標誌著Waymo正經歷一次重要的轉型。面對來自Zoox和其他自駕計程車公司的日益激烈的競爭，這家由Alphabet支持的公司正積極佈局，力求大規模擴張。它或許將成為首支為乘客提供長途旅行接送服務的自駕車隊。

Waymo發言人劉易斯（Mark Lewis）在展望未來發展前景時，露出了一絲意味深長的微笑，但他拒絕透露車隊何時會駛入洛磯山脈或內華達山脈。這種迴避態度目前來看情有可原：Waymo公司最近召回了近3800輛搭載第五代和第六代駕駛系統的無人駕駛計程車，其中幾輛車曾被困在被洪水淹沒的道路上，因此公司裡沒有人想誇大Ojai的性能。

Ojai車款外型方正，車身漆為淺藍色，是高度精密的機器。它們搭載Waymo第六代自動駕駛系統，能夠應付包括雪地在內的各種惡劣天氣條件。同時，車廂採用電梯門（elevator doors）和平坦的地板設計，最大限度地提升了腿部空間。行李箱空間充足，足以容納一頂帳篷和一大堆旅行包。

劉易斯仔細地介紹了每項新功能：他打開Waymo應用程序，後行李箱隨即打開，車門也隨之滑開。他指著車身兩側突出的感應器，並指出它們帶有微型雨刷，可以清除雨水或冰雪。他強調了Ojai高效且經濟的設計，與它的前代車型捷豹I-PACE相比，Ojai的雷射光達設備和攝影機數量更少。然而，它的「視覺」解析度卻更高，確保車輛能夠探測到黃昏時分過馬路的行人，或是山路上的危險情況。

Waymo 自駕車 舊金山

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