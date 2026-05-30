我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗彈襲 科威特攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

「適合履行總統職務」白宮公布川普健檢報告 認知測驗滿分

商務電郵詐騙增 多個華人機構、公家機關受害

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣警局警探謝艾莉（Aily Baldwin）總結，的核心特點，商業電郵詐騙...
洛杉磯縣警局警探謝艾莉（Aily Baldwin）總結，的核心特點，商業電郵詐騙「看起來完全正常」。詐騙者通常不急於行動，而是先透過釣魚郵件、惡意附件或帳號安全漏洞入侵目標郵箱。(示意圖取自pexels）

電子郵件是現代最主要溝通工具之一，而一種高度隱蔽且破壞力極強的網路詐騙形式──商務電郵詐騙（BEC）近年持續增加。洛杉磯縣警局警探謝艾莉（Aily Baldwin）表示，電郵詐騙不同傳統「群發釣魚」或粗糙型詐騙，是一種有潛伏性、身分偽裝及精準時機操作特徵的攻擊方式，包括華人律師事務所、華人地產公司及公家機關，都曾上當。

謝艾莉提供案例，一家華人律師事務所曾遭遇典型電郵詐騙。當時，該律所正在處理一宗已進入尾聲的案件，法律程序均已完成，只剩最後費用結算。按照正常流程，官司獲得的款項應支付至客戶指定帳戶。整個溝通過程表面毫無異常，郵件往來順暢、語氣一致、指示清晰，但實際上，詐騙者早已入侵郵箱系統並暗中操控。

客戶不知道其郵箱已無法正常接收郵件，而詐騙者則冒充客戶與律師事務所聯繫。在付款前的關鍵節點，對方發來一封「更新銀行帳戶資訊」郵件，內容看似合理，語氣也與過往溝通風格完全一致。由於案件已近結案，相關人員對整個流程早已建立信任，因此律師事務所未進一步核實，便依照郵件指示完成電匯轉帳。

直到一周後，當律師事務所負責人認為案件已順利結束，甚至準備與客戶見面慶祝時，對方卻表示從未收到任何款項，也未曾更改銀行帳戶，更沒有收到所謂的「付款確認」。此時，資金早已透過跨境轉帳流入詐騙帳戶，追回幾乎不可能。

謝艾莉表示，類似案件也曾發生在政府機構與公共工程項目中。聖蓋博谷一個政府部門在與承包商合作過程中，同樣遭遇電郵詐騙。在工程預付款或項目資金撥付階段，原本正常的合約溝通郵件遭篡改，付款指令被替換為詐騙者提供的帳戶資訊。

謝艾莉指出，電郵詐騙之所以危險，在於它精準利用人們既有的「信任結構」。在日常工作中，多數人早已習慣依賴電郵作為正式溝通與付款依據，而電郵詐騙正是利用這種心理，將看似合理的資訊植入正常流程中，使受害者在毫無懷疑的情況下完成操作。

她說，電郵詐騙的核心特點，在「看起來完全正常」。詐騙者通常不急於行動，而是先透過釣魚郵件、惡意附件或帳號安全漏洞入侵目標郵箱。一旦成功入侵，他們不會立刻暴露身分，而是像「潛伏者」般，可能隱藏數周甚至數月，只為等待一次關鍵付款或資金轉移機會。

她提醒，防範電郵詐騙不能僅依賴技術系統。任何涉資金轉移的郵件指令，都不應作為唯一依據，必須透過獨立管道再次確認，例如電話回撥或面對面核實。尤其是更改銀行帳戶、更新收款資訊等請求，更應被視為高風險操作，需要額外驗證程序，而非直接執行。

洛杉磯縣警局警探謝艾莉（Aily Baldwin）表示，商業電郵詐騙不同傳統「群...
洛杉磯縣警局警探謝艾莉（Aily Baldwin）表示，商業電郵詐騙不同傳統「群發釣魚」或粗糙型詐騙，是一種有潛伏性、身分偽裝及精準時機操作特徵的攻擊方式，包括華人律所、華人地產公司及公家機關，都曾上當。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 華人 釣魚

上一則

感覺噁心 青年按照ChatGPT建議用藥致死

下一則

臨國慶…王兆倫提案 加重非法煙火罰則

延伸閱讀

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

華男妄想財富自由 被詐17萬元 洛縣警探籲長者小心

華男妄想財富自由 被詐17萬元 洛縣警探籲長者小心
移民詐騙多 加入DROP刪個資防外洩

移民詐騙多 加入DROP刪個資防外洩
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
紐約州「無人認領資金」加碼 主計長親赴華人商家送錢

紐約州「無人認領資金」加碼 主計長親赴華人商家送錢

熱門新聞

東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

灣區這所州大畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

2026-05-26 18:05
一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
馬龍林（Malone Lam）是該犯罪團夥的創始人之一。(照片來源: 佛州布羅瓦郡警局)

21歲少年捲2.46億比特幣世紀劫案 私人飛機、豪車生活曝光

2026-05-28 17:51
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
首條從美國本土直飛日本滑雪勝地的直航航線，將從12月起在舊金山國際機場與北海道札幌之間開通。（歐新社）

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

2026-05-26 02:00
一名男子與一名女子週六被發現陳屍於停放在聖荷西州立大學停車場的一輛車內，死者並非聖荷西州大學生或教職員。（取自谷歌街景）

一男一女死於聖荷西州立大學停車庫的車中

2026-05-24 19:41

超人氣

更多 >
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」

房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議
AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕

AI查稅引恐慌 華人掀補報潮 漏報幾美元也怕