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司嘉怡提案 立法取締餐廳訂位黑市 保護餐廳、顧客權益

記者王子涵／舊金山報導
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司嘉怡表示，沒有人應該為原本免費的晚餐訂位向黃牛付費。（記者王子涵╱攝影）
司嘉怡表示，沒有人應該為原本免費的晚餐訂位向黃牛付費。（記者王子涵╱攝影）

加州州眾議會近日通過由州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）提出的AB1640法案，正式名稱為「加州餐廳訂位反盜賣法」，旨在打擊近年日益猖獗的餐廳訂位黑市。

該法案禁止在未經餐廳同意下，為牟利出售或轉讓餐廳訂位。法案由加州餐廳協會（California Restaurant Association）支持，目的在於保護食客免受欺騙性加價影響，並讓餐廳有更多工具應對假訂位、臨時爽約及營收損失等問題。

司嘉怡表示，沒有人應該為原本免費的晚餐訂位向黃牛付費。她指出，不法業者利用機器人程式和網上平台大量搶占訂位，製造人為稀缺，再在餐廳不知情或未同意的情況下出售。「這傷害食客，也傷害小商家，更傷害依靠滿座餐廳維生的員工。」

AB1640法案延續司嘉怡去年提出的AB1245法案。她去年已開始針對加州餐廳訂位炒賣問題提出立法，今年的版本則加入更具針對性的執法架構，阻止未授權的訂位轉售，維護餐飲消費體驗的公平性。

近年來，部分第三方轉售者使用機器人和其他方式，搶下熱門餐廳難以取得的訂位，再以高價於網上轉售。這類操作通常未獲餐廳同意，導致食客混淆，也讓餐廳面臨空桌、重複訂位、臨時取消等營運困擾。

加州餐廳協會政府事務與公共政策資深副總裁薩頓（Matt Sutton）表示，AB1640是合理措施，可保護餐廳免受訂位盜賣造成的營運干擾、銷售損失與欺騙行為，同時移除人為製造的金錢門檻，讓社區所有成員都能公平取得訂位。

OpenTable執行長蘇黛比（Debby Soo）表示，該公司支持法案，以協助保護加州餐廳免受訂位詐欺傷害。Resy執行長、American Express全球餐飲主管李維洛（Pablo Rivero）則表示，法案是打擊訂位詐欺、保護餐廳免受濫用訂位行為的重要一步。

AB1640授權加州司法部長對未授權訂位轉售者採取執法行動，並可針對每筆非法訂位求處最高1000元民事罰款。法案接下來將送交加州州參議會審議。

加州 眾議員

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