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利率降房價持平 加州人購屋能力略改善 但族裔差距仍存在

編譯林思牧／綜合報導
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加州居民的住房負擔能力略有改善，但族裔之間的購屋能力差距依舊存在。（美聯社）
加州居民的住房負擔能力略有改善，但族裔之間的購屋能力差距依舊存在。（美聯社）

加州居民的住房負擔能力略有改善，但族裔之間的購屋能力差距依舊存在，尤其是在聖塔克拉拉縣。

巴洛阿圖線上新聞報導，根據加州房地產經紀人協會的報告，由於2025年房貸利率下降、房價持平，約有19%的家庭能夠負擔得起中等價位的房屋（高於2024年的18%），但黑人和西語裔購屋者仍遠遠落後。

在年度「按種族畫分的住房負擔能力報告」中，住房負擔能力仍然是一個嚴峻的挑戰，尤其對於聖塔克拉拉縣的黑人和西語裔家庭而言更是如此。該報告根據當地收入和住房成本來衡量家庭購買中價位住房的能力。

全州範圍內，2025年只有大約九分之一（11%）的黑人和西語裔家庭能夠負擔得起中等價位的住房。相較之下，所有家庭中約有五分之一（19%）能夠購屋。

在聖塔克拉拉縣，住房負擔能力差距更為顯著。該地區是加州黑人家庭住房負擔能力最差的地區，僅有7%（即1/14）的黑人家庭能夠負擔得起中等價位的房屋。西語裔家庭的情況略好一些，有11%的家庭能夠負擔得起住房。相較之下，該縣所有家庭中，有21%的家庭能夠負擔得起住房，黑人家庭的住房負擔能力差距為14個百分點，西語裔家庭的住房負擔能力差距為10個百分點。

康曲柯士達縣是加州唯一一個住房負擔能力差距比聖塔克拉拉縣更大的縣，黑人家庭的住房負擔能力差距為14.7個百分點，西語裔家庭的住房負擔能力差距為10.5個百分點。

該報告未包含鄰近的聖馬刁縣2025年的數據。但根據2024年的報告，聖馬刁縣是加州黑人家庭住房負擔能力最低的縣。當時，只有5%的黑人家庭能夠負擔得起那裡的住房。2024年，聖馬刁縣也是西語裔家庭住房負擔能力第三低的縣，只有8%的家庭能夠負擔得起房屋。

聖塔克拉拉一棟上市房屋的廣告。(homes.com)
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