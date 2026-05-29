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暑假將至群聚增多 北加州輪狀病毒病例升溫

記者王湘涵／灣區報導
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隨著暑假來臨，家長要注意夏季群聚活動可能帶來的輪狀病毒傳播風險。（AI生成）
隨著暑假來臨，家長要注意夏季群聚活動可能帶來的輪狀病毒傳播風險。（AI生成）

加州近期再度出現輪狀病毒（Rotavirus）病例升溫情況，隨著暑假到來、夏令營與托兒活動增多、親子出遊頻繁，也引發醫界與公共衛生單位關注。

根據媒體SFGATE報導，近期北加州部分地區廢水監測數據顯示輪狀病毒濃度上升，醫師也觀察到因嘔吐、腹瀉與脫水就診的幼童人數增加，提醒家長留意夏季群聚活動可能帶來的傳播風險。

輪狀病毒是一種常見於嬰幼兒的高傳染性腸胃病毒，主要透過糞口途徑傳播，也可能經由受污染的玩具、桌面或手部接觸感染。患者常見症狀包括發燒、腹瀉、噁心、嘔吐與腹痛，其中幼童最需要注意的是脫水問題。部分孩童可能因持續腹瀉與無法進食，出現精神不佳、尿量減少或嘴唇乾燥等情況，嚴重時甚至需要住院接受點滴治療。

報導指出，近期包括北加州部分托兒所與兒童活動場所，都陸續出現群聚感染案例。公共衛生專家表示，輪狀病毒其實長年存在，隨著疫情後孩童社交增加，加上暑假期間夏令營與親子活動頻繁，病毒也更容易在兒童之間快速傳播。

由史丹福大學、埃默里大學等機構合作的「WastewaterSCAN」廢水監測系統，近期也在北加州多處檢測點觀察到輪狀病毒濃度增加。廢水監測近年已成為觀察社區病毒趨勢的重要工具，除了COVID-19外，也常被用來追蹤流感、RSV與諾羅病毒等社區傳播狀況，雖然目前尚未出現官方大規模疫情警報，但數據仍顯示社區感染有上升趨勢。

專家指出，暑假期間無論是夏令營、游泳課、室內遊戲空間或親友聚會，都可能增加幼童接觸與交叉感染機會，由於年幼孩童洗手習慣尚未完全建立，加上共用玩具、水壺或接觸公共設施後容易觸碰口鼻，因此病毒在幼童活動場所中的傳播速度往往更快。

醫師也表示，輪狀病毒並不只是單純吃到不乾淨食物造成的腸胃不適，而是具有高度傳染性的病毒，尤其容易在幼童之間互相傳播。家長若發現孩子出現頻繁嘔吐、持續腹瀉、活動力下降或明顯脫水症狀，應盡快補充水分與電解質，必要時尋求醫療協助。

聯邦疾病管制與預防中心（CDC）指出，輪狀病毒曾是美國幼童嚴重腹瀉最常見的原因之一，在疫苗普及前，每年都有大量幼童因脫水住院。隨著輪狀病毒疫苗納入常規接種後，重症比例已大幅下降，但病毒仍會持續在社區與幼兒群體間流行，因此勤洗手、加強環境清潔，以及生病時避免參加夏令營、托兒或其他群聚活動，仍是降低傳播的重要方式。

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