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楊馳馬提案 向ICE拘留中心營運商課徵50%特別稅

記者李怡／舊金山報導
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圖為舊金山民眾在市府門前抗議ICE。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山民眾在市府門前抗議ICE。（記者李怡╱攝影）

近來全美移民執法持續升溫，不少移民家庭最擔心的，就是親人突然被拘留後，與家人失去聯繫。加州眾議會28日通過由代表舊金山的州眾議員楊馳馬（Matt Haney）提出的法案，希望向經營聯邦移民暨海關執法局（ICE）拘留中心的私人企業課徵50%特別稅，並將稅收投入移民服務與社區支援。

法案以59票贊成、18票反對通過眾議會，接下來將送交州參議會審議。支持者表示，這項法案不只是稅務問題，更是在回應許多移民家庭多年來面對的痛苦與焦慮。

近年來，隨著聯邦政府加強移民執法，加州多座移民拘留中心不斷被爆出醫療照護不足、生活條件惡劣及安全問題。有移民權益團體指出，許多人被拘留後，不僅失去自由，也與配偶、子女和家人被迫分離，對家庭造成長期影響。

楊馳馬表示，加州不應放任企業一邊從聯邦拘留合約中獲取數億美元收入，一邊讓移民承受身心創傷與家庭破碎的代價。這不只是數字問題，而是真實發生在家庭身上的故事。當企業從拘留制度中獲利時，也應該承擔相應責任。

根據法案資料，目前加州共有七座由私人企業經營的ICE拘留中心。加州司法廳近期檢查其中一處位於寇恩縣的加州拘留中心時，發現醫護人員不足、衛生用品短缺，以及飲食和飲水供應等問題。

一名曾被拘留的移民透過倡議團體分享經歷表示，自己在被送往拘留中心後，不但被迫與家人分離，多次請求醫療協助也未獲回應。

支持法案的移民團體認為，拘留中心的存在本身或許仍是聯邦政策的一部分，但企業不應從移民的痛苦中獲取暴利。若法案最終成為法律，未來徵收的稅款將用於法律援助、社區服務及移民家庭支持計畫。

反對者則認為，加州試圖透過稅收影響聯邦移民政策，未來可能引發法律爭議。

對許多灣區移民家庭而言，這項法案之所以受到關注，不只是因為稅率高低，而是它反映出一個更大的問題：當移民被拘留後，社會究竟該如何在執法與人道之間取得平衡，又該如何減少家庭因分離而承受的傷害。

舊金山 加州 移民

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