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隱藏費用讓金山房租多了30%？ 市議員提案透明化

編譯組／綜合報導
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在舊金山租房常伴隨各種意外費用，一項新法律將強制房東如實披露這些費用。示意圖。（...
在舊金山租房常伴隨各種意外費用，一項新法律將強制房東如實披露這些費用。示意圖。（本報資料照片）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山租房界一個不為人知的祕密是：租客往往直到搬進去後，才真正知道自己的住處究竟要花多少錢。從水電費、害蟲防治到「垃圾代處理」服務，各種意料之外的費用層出不窮。

市政府希望改變這種狀況。下周，市議員馬百樂（Bilal Mahmood）將提出一項名為「無隱性租金法案」（No Hidden Rent Act）的提案。他表示，法案旨在「通過要求房東在租客簽署租賃合同前，在網路廣告中披露租房的真實總成本，從而為舊金山的租房市場帶來透明度、公平性和問責制」。

提案要求房東在廣告中以與基礎租金「相同字體和位置」標註「預計總費用」。租賃合同的首頁也必須披露相同信息。每項費用都需逐項列明，並「清楚說明其用途和金額」。房源信息還應包含「申請費和背景調查費」。

馬百樂表示，該立法旨在應對舊金山乃至全美租客面臨的日益嚴重的問題：隱性且具有誤導性的租賃費用，這些費用在許多情況下會使月租金增加10%至30%。

儘管加州2019年「房客保護法」（Tenant Protection Act）對租金漲幅設定了上限，但房東們卻愈來愈多地試圖通過收取各類經常性費用來彌補收入損失。在2025年一份研究中，全國消費者法律中心（National Consumer Law Center）發現租戶面臨27種不同的費用，在舊金山等高成本市場尤為常見。

在舊金山租房常伴隨各種意外費用，一項新法律將強制房東如實披露這些費用。（本報資料...
在舊金山租房常伴隨各種意外費用，一項新法律將強制房東如實披露這些費用。（本報資料照片）

舊金山的這項提案將同時適用於受租金管制和不受租金管制的住房單元。

舊金山公寓協會（San Francisco Apartment Association）政府與社區事務經理高斯（Charley Goss）向紀事報表示，協會董事會尚未就該立法表態，並稱「魔鬼藏在細節中」。但他表示，在關於該立法的初步討論中，董事會成員普遍表示支持。

他表示，挑戰在於向房東普及這項新規定。「舊金山有成千上萬的個體房東」，他說，「我們希望他們了解法律並能夠遵守法律。」

「驅逐辯護合作組織」（eviction defense collaborative）執行主任吉爾曼（Gail Gilman）告訴紀事報，該立法「將堵住一個導致舊金山居民面臨失去住房風險的漏洞」。

「隱藏費用、不透明的租賃合同以及房東的帳目混亂，很容易導致住房不安全甚至無家可歸，」她說，「在這樣一個房價最昂貴的住房市場中，當租賃合同複雜且不透明時，這些費用往往就是決定你是否會面臨住房不穩定的關鍵因素。」

舊金山 租金 租客

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