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加稅籌錢救Muni提案連署達標 11/3選民表決

記者李怡／舊金山報導
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救Muni提案連署達標，11月由選民決定是否加稅保公車。（記者李怡／攝影）
救Muni提案連署達標，11月由選民決定是否加稅保公車。（記者李怡／攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）28日宣布，為了挽救Muni財政危機而提出的「全民更強Muni」提案，已收集1萬8469份連署，遠超過進入選票所需的1萬600份門檻，確定將於11月3日交由選民表決。

目前Muni面臨約3億700萬元預算缺口。如沒有新的財源，未來幾年可能被迫取消多達20條公車路線，部分班車等候時間甚至可能增加一倍。對許多每天搭車上班、上學或看醫生的居民來說，影響恐怕相當直接。

近年來不少舊金山市民已感受到交通壅塞問題加劇。舊金山目前是全美交通最擁堵的城市之一，若Muni進一步縮減服務，可能有更多人被迫開車通勤，讓塞車問題雪上加霜。

要保住Muni服務，市民可能也要付出代價。根據提案內容，未來將向住宅及商業地產徵收分級地產稅作為Muni營運經費。市府估計，約95%的獨棟住宅每年需負擔129元，相當於每月約11元。住在租金管制公寓的租客，每年最高負擔65元。大型商業地產及企業則需支付更高金額。

羅偉表示，Muni不只是公共交通工具，更是連結各社區的重要生命線。如果大幅削減服務，不僅影響居民出行，也可能拖慢舊金山經濟復甦腳步。

提案若獲選民支持，每年可為Muni帶來約1億6000萬元穩定收入，用於維持公車與輕軌運作、改善準點率及提升乘客安全。

為回應外界對加稅的疑慮，舊金山近年採取「先省錢再要錢」的措施。自羅偉上任以來，交通局透過減少500多個空缺職位、精簡管理層級及整併業務等措施，每年已節省近1億4000萬元支出。

據舊金山居民表示，Muni近年的表現確實有所改善。且根據今年3月公布的最新調查，78%的乘客對服務感到滿意，創下25年來最高紀錄；平日運量已恢復到疫情前約75%，週末更回升至92%。

接下來幾個月，支持與反對陣營預料將展開激烈攻防。對居民而言，投票不只是決定要不要多繳幾十元稅金，更是在決定未來幾年舊金山的公車、輕軌服務是否能維持現有規模，以及這座城市要不要繼續把公共交通作為發展核心。

舊金山 租金 羅偉

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