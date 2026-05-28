華埠公共衛生局翻修 6/5關閉現址 暫遷至東華醫院4樓

舊金山公共衛生局局長蔡維衡（左六）、東華醫院行政總裁鍾啟國（左五）等人，說明華埠公共衛生局翻修期間的接續服務事宜。（記者王子涵/攝影）

舊金山 公共衛生局（DPH）27日宣布，華埠 公共衛生局（CPHC）即將展開大型抗震補強與翻修工程，中心將於6月5日（周五）關閉現址服務，並自7月6日（周一）起暫時遷至東華醫院（Chinese Hospital）新醫療大樓4樓，地址為積臣街845號。翻修工程預計花費約兩年半。

公共衛生局局長蔡維衡（Daniel Tsai）在記者會上說：「我們很高興能為華埠社區，以及全舊金山仰賴華埠公共衛生局高品質、文化相適醫療服務的病人，啟動這項期待已久的工程。這項工程將實質提升每一位病人的就醫體驗與安全。我們也特別確保臨時診所仍設在華埠，讓病人能順利過渡、不中斷服務。感謝東華醫院的合作，協助我們把醫療服務留在社區內。」

華埠公共衛生局隸屬舊金山健康網絡，是市府公共醫療體系的重要基層診所之一，長期服務英語能力有限、移民、低收入居民及華裔、亞裔 社區。衛生局每年服務近4000名病人，提供近2萬次就診，包括基層醫療、行為健康、牙科、足科、針灸、營養諮詢、臨床藥劑師服務及護士門診等。該中心自1969年起在現址服務華埠及全市居民，是許多華埠長者與移民家庭熟悉的公共醫療入口。

根據公共衛生局資料，翻修內容包括提高建築抗震安全，更新電梯、暖氣與冷氣系統、消防安全系統，並新增診間、諮詢室及牙科診療站。工程由選民通過的「健康、安全、活力舊金山」公債（B提案）全額資助。

東華醫院行政總裁鍾啟國（Michael Chung）表示，東華醫院很榮幸支持公共衛生局與華埠公共衛生局完成這項重要工程。他指出，東華醫院服務社區已有127年，與華埠公共衛生局一樣，長期致力提供符合文化與語言需求的醫療照護。將臨時診所留在華埠，可讓病人在熟悉、便利的地點持續就醫，也有助於支持華埠小商家與社區活力。

東華醫院董事會主席吳子銘醫師（Roger S. Eng）也表示，此次合作是「自然且合適」的安排，醫院將盡力協助市府與診所平順過渡，確保病人在施工期間仍能獲得穩定照護。

華埠公共衛生局醫務主任黎欣霖（Stephanie Le）表示，中心的醫生、護士與工作人員將一同暫遷至東華醫院4樓，病人仍可見到熟悉的醫療團隊。她說，臨時診所將提供多數原有服務，病人不需要重新適應新的醫療系統。牙科診所將於6月5日起暫停在原址服務，施工期間牙科服務會轉由其他公共衛生局牙科診所提供。

公共衛生局表示，在6月5日現址關閉至7月6日臨時診所全面運作前，將主動通知病人可使用的替代看診選項，包括舊金山總醫院急診照護服務，以及Maria X. Martinez健康資源中心等公共衛生局診所。