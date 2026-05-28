不通風、設施老化 華埠公共衛生中心需重生

診所內部隨處可見牆面老舊、空間不足及部分設施難以簡單修補等問題。（記者王子涵/攝影）

華埠 公共衛生局1971年投入使用，55年來還未進行過一次整體升級和翻新。診所內的40多名醫生護士全力維護，但如今環境已難以應付現代醫療需求。診所運營經理戴祖康（Cho Tai）介紹，診所內空間、電力、網路、通風等基礎設施都已出現明顯老化，翻修是迫切必要的。

戴祖康指出，診所內臨時加裝的冷氣與空氣過濾設備。他說，因診所最初設計的窗戶無法打開、空氣流通有限，午後日照強時室內容易升溫，曾多次接近華氏80多度。一旦溫度達到安全警戒，診所可能需要取消面診或調整人力安排，因為高溫對病人與員工都不安全。他感謝設施團隊以臨時設備和創意方式維持診所運作，否則今年可能更頻繁被迫關閉。

他表示，診間和辦公桌周邊可見大量電線與延長線。他說，現代醫療工作站通常需要電腦、印表機、耳機等多個插座，但舊樓設計跟不上科技需求，不僅不便，也增加絆倒等安全風險。

公共衛生局公共事務副主任林偉浩（Victor Lim）也指出，診所內部分區域沒有穩定網路，Wi-Fi有死角，醫護人員有時無法快速調取病人電子病歷，影響工作效率。走訪當天，醫院的其中一部電梯也出現故障而停止運營。

診所內部隨處可見牆面老舊、空間不足及部分設施難以簡單修補等問題。戴祖康說，許多維修申請受限於老建築條件，有些區域甚至因可能涉及石棉而不能輕易拆除或改造。他形容，員工一直「盡力把事情做好」，但診所確實已被使用到極限。

戴祖康強調，華埠公共衛生局多年來一直盡力提供「一站式」服務，包括行為健康、憂鬱篩檢、社會服務、食物資源轉介、戒菸服務、保險登記協助，以及糖尿病病人的遠端視網膜篩檢。這項眼底影像檢查可讓病人不必前往舊金山總醫院，在華埠診所內即可完成初步檢查。

兩年半後，翻修後的一樓將作為接待區，二樓主要作診療空間，三樓則規畫兒童發展中心，讓病人能在更安全、明亮、現代化的環境中接受服務。戴祖康也感謝選民通過B提案，讓這項期待已久的工程得以推動。

診所內部隨處可見牆面老舊、空間不足及部分設施難以簡單修補等問題。（記者王子涵/攝影）