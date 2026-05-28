國殤日長周末 SFO遊客近79.8萬人次創新高

國殤日長周末期間，SFO最繁忙的一天是21日，當天有超過17.7萬名旅客進出機場。（SFO提供）

舊金山 國際機場（SFO）27日宣布，今年國殤日長周末旅客量創下新紀錄。從21日（周四）至25日（周一），機場共服務近79.8萬名旅客，比2025年國殤日周末創下的前紀錄增加2.6%，也比疫情 前2019年同期高出3.2%。

假期期間最繁忙的一天是21日，當天有超過17.7萬名旅客進出SFO。

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）表示，SFO創紀錄的旅客量是舊金山持續復甦的又一跡象。他說，數十萬名旅客在長周末期間造訪舊金山，為酒店、餐廳、社區與小商家帶來人流與消費動能。隨著更多人重返舊金山，市府將持續推動經濟復甦，支持支撐城市運作的商家與勞工。

機場主任納孔克特（Mike Nakornkhet）表示，夏季旅遊季是衡量灣區旅行需求的重要指標，SFO能以創紀錄旅客量開啟夏季，顯示區域旅遊信心強勁。他也感謝機場團隊為高客流做好準備。

SFO預計，從國殤日到勞工節之間，機場將迎來1680萬名旅客，比2025年夏季增加約3%。全美層面，AAA此前預測，今年國殤日長周末將有約4500萬名美國人出行，創下該假期旅遊新高。