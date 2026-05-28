首任市長曾曾曾孫女 邦德升任羅偉幕僚長

舊金山市長羅偉指出，在過去一年半做了很多工作，讓舊金山重回正軌，居民們也感受到變化。市府團隊將持續努力。(圖取自羅偉臉書)

舊金山 市長羅偉 (Daniel Lurie)的三位得力助手，在市長幕僚長斯勞特(Staci Slaughter)本周宣布退休 後，獲得晉升。

「舊金山紀事報」報導，羅偉的副幕僚長邦德(Aly Bonde)將接替斯勞特，並成為市長的最資深顧問。邦德在羅偉競選以及在市政廳任職期間，都曾協助他制定政策議程。邦德目前職位將由方薩瓦特(Adam Thongsavat)接任，他現在是市長與市議會的聯絡人。羅偉的州和聯邦事務經理馬利亞諾(Eileen Mariano)將升任政策主任。

這次人事變動，羅偉並未從私人企業或其他政府部門求才填補斯勞特的職位空缺，而是選擇在內部尋找合適人選，顯示羅偉在任期下一階段，將基本保持其領導團隊的完整性。

羅偉27日聲明，自2025年初就職以來，邦德、方薩瓦特與馬利亞諾一直是「一個合作並有效率的團隊」。這三人對他在市政廳與沙加緬度的立法工作，至關重要，尤其是在毒品危機和經濟政策。

他指出，在過去一年半的時間，做了很多工作，讓舊金山重回正軌，居民們也感受到變化。 但還有很多工作要做，他、邦德、方薩瓦特與馬利亞諾已準備好繼續努力。

邦德與馬利亞諾都和舊金山的前政治領袖有家族淵源。邦德是舊金山首任市長葛瑞(John Geary)的曾曾曾孫女。馬利亞諾是已故參議員范士丹(Sen. Dianne Feinstein)的孫女，范士丹也曾擔任舊金山市長。

37歲的邦德曾領導羅偉2024年市長競選的政策制定工作，也是羅偉組成市政廳團隊時最早聘用的員工之一。她最初擔任政策顧問，並協助羅偉起草首項重要立法：一項簡化程序、允許市長為成癮、無家可歸與心理健康服務相關計畫尋求私人經費的法令。

去年夏天，邦德晉升為副幕僚長。她此前曾在北加州計畫生育協會與東灣非營利組織「屋崙繁榮發展中心」工作。

邦德表示，羅偉政府已「做出許多改變，讓舊金山家庭再次為生活在這座城市而感到自豪」。她很榮幸也很有動力接棒，繼續為這座家族世代深愛的城市服務。

36歲的方薩瓦特曾代表羅偉政府與市議員密切合作，此前曾擔任前總統歐巴馬競選連任的基層動員工作，以及領導Airbnb在舊金山與美國西部的公共政策工作。

33歲的馬利亞諾負責羅偉與州政府與聯邦政府的政策工作。她也曾為前市長布里德做過相同的工作。