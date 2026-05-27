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矽谷億萬富翁捐巨資 4方式影響選舉

編譯組／綜合報導
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許多矽谷巨頭近來紛紛透過捐款、 成立組織、 發起倡議活動等，以試圖影響政策。Go...
許多矽谷巨頭近來紛紛透過捐款、 成立組織、 發起倡議活動等，以試圖影響政策。Google共同創辦人布林即是其中之一。（美聯社）

在過去一年裡，Google共同創辦人布林(Sergey Brin)與許多矽谷巨頭，對政治與選舉的態度發生轉變。一項由工會支持的億萬富翁稅收提案，促使布林斥資近7000萬美元、試圖阻止提案通過；他也掏腰包試圖阻止他所敘述「加州急劇左傾」(California′s sharp left turn)。

舊金山標準報報導，布林並非唯一為政治事業慷慨解囊的億萬富翁。矽谷巨頭們正為6月2日初選，投入前所未有的巨額資金，希望重塑各級政府，並終結他們眼中加州對工會的盲從，同時保護他們巨額財富。

矽谷億萬富翁影響選舉的四種方式，包括對大型工會組織格外關注、積極運作政治行動委員會、放眼全球並在本地採取行動、投入參與州長競選。

億萬富翁稅提案，顯然燃起大型科技公司與大型工會組織之間的長期抗爭新戰火。這項稅收提案由「SEIU-United Healthcare Workers West」工會發起。

在稅收提案公布後，加州億萬富翁們迅速行動，成立政治組織，發起倡議活動。「加州商業圓桌會議」主席拉普斯利(Rob Lapsley)表示，從未見過科技巨頭們如此積極參與政治。

Paypal創辦人提爾(Peter Thiel)向商業圓桌會議捐贈數百萬美元，而其他人則成立政治組織，旨在從長遠角度影響加州政治格局。布林投入6600萬美元支持名為「建設更美好的加州」(Building a Better California)行動，以阻止億萬富翁稅徵收；Ripple共同創辦人拉森(Chris Larsen)向名為「金州承諾」(Golden State Promise)組織捐贈1000萬美元；「加州復興」(California Renewal)組織希望建立一個10億美的基金，以在未來幾十年內對抗工會。

科技億萬富翁和公司，也正透過一系列政治行動委員會、投入這個選舉周期，旨在讓更多親商候選人當選。例如，拉森和比特幣狂熱者崔波(Tim Draper)、Google和Meta公司等分別成立組織類、捐贈鉅款，支持親商候選人。

科技界領袖捐款，也在本地領域發揮作用。在舊金山，相互對立的稅收提案，導致企業和工會針鋒相對。產業領袖已向C提案投入超過600萬美元，其旨在阻止D提案的親商稅提案。 D提案是由工會支持，主要欲提高大型企業稅收。

C提案的捐款人包括紅杉資本前合夥人莫里茲(Michael Moritz)、拉森、布林、DoorDash首席執行官徐迅(Tony Xu)等人。

此外，隨著加州州長紐森八年任期即將結束，矽谷科技界人士也紛紛投入數百萬美元支持溫和派聖荷西市長馬漢競選州長。

Google 加州 矽谷

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