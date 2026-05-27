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舊金山國會議員選舉 威善高獲富豪捐款 陳詩敏籌款艱辛

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山市議員陳詩敏獲得現任舊金山聯邦眾議員裴洛西背書。（本報檔案照）
舊金山市議員陳詩敏獲得現任舊金山聯邦眾議員裴洛西背書。（本報檔案照）

舊金山選民面臨自1987年以來，首次選舉新聯邦眾議員的情況，三位主要民主黨候選人在許多重大議題上的立場基本上一致，但在政策方針和經驗方面則存在差異。

加州參議員威善高（Scott Wiener）長期以來一直代表與舊金山國會選區重疊的地區，因此擁有最高知名度，也是次此選舉的領跑者。威善高的對手，是獲得現任舊金山聯邦眾議員裴洛西背書的陳詩敏（Connie Chan），以及曾擔任國會議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）前幕僚長的賽特（Saikat Chakrabarti）。

在選舉前夕，舊金山紀事報對這場選舉的最新籌款情況和選情進行報導。

●賽特競選財力雄厚

數據顯示，賽特已籌集超過900萬美元競選資金，遠超過所有對手，目前已花費約800萬美元。威善高籌集近400萬美元，主要來自個人捐款人，已花費約270萬美元。

相比之下，陳詩敏的籌款之路走得最艱辛，籌到的資金不到100萬美元，是三位主要候選人中最少。不過，陳詩敏獲得了包括裴洛西、加州教師協會、全國護士聯盟、哈維米爾克LGBTQ民主俱樂部、舊金山勞工委員會以及加州服務業雇員國際工會的支持。

●捐款人多來自本地

從捐款人數來看，以賽特的捐款者最多，超過1萬人，但大部分不住在加州。事實上，賽特只有不到10%的捐款者居住在舊金山。

其次是威善高，捐款給他的約有2000人，主要是舊金山和加州民主黨人。文件顯示。威善高近半數捐款者住在舊金山。陳詩敏的捐款者也大多來自舊金山。

威善高是唯一一位獲得富比世（Forbes）富豪捐款的候選人，分別獲加密貨幣公司Ripple執行長拉森（Chris Larsen）和金融軟體公司Rippling執行長康拉德（Parker Conrad）各捐款7000美元，以及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）捐款3300美元。

此外，舊金山多個工會積極支持被稱為「薪酬過高執行長法案」的D提案，這項法案也將於6月進行投票。由於威善高反對該提案，導致SEIU撤回對他的支持。

加州參議員威善高目前是舊金山國議員選舉中，民調支持率最高的候選人。（美聯社）
加州參議員威善高目前是舊金山國議員選舉中，民調支持率最高的候選人。（美聯社）

舊金山 眾議員 民主黨

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