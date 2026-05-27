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聯邦眾議員候選人賽特捐50萬 反擊布林捐款的C提案

編譯林思牧／綜合報導
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聯邦眾議員候選人賽特捐50萬美元，支持舊金山的億萬富豪稅提案，與谷歌創辦人布林打...
聯邦眾議員候選人賽特捐50萬美元，支持舊金山的億萬富豪稅提案，與谷歌創辦人布林打起擂台。（記者王子涵╱攝影）

聯邦眾議員候選人賽特（Saikat Chakrabarti）捐出50萬美元，支持舊金山的億萬富豪稅提案，與谷歌創辦人布林（Sergey Brin）打起擂台。

舊金山紀事報報導，舊金山國會眾議員候選人賽特，向由勞工組織支持的旨在改革該市稅收制度的D提案捐贈了50萬美元。幾天前布林才向一項與之競爭的Ｄ提案捐贈了相同數額的資金。賽特告訴紀事報，他是在「醒來」看到有關布林捐款的新聞報導後才決定捐出這筆個人資金的。 「我想，如果可以的話，我要反擊，我要捐出和他一樣的金額。」

賽特是一個智庫的負責人，他表示自己也捐出了與布林金額相同的資金，用於支持D提案的競選活動。D提案旨在提高給企業稽徵的稅收。其支持者將D提案稱為「高薪CEO稅」。C提案則由商業團體支持，旨在對抗C提案。

如果兩項提案都獲得通過，則只有得票較多的提案會生效。D提案和C提案都將列入6月2日的初選選票。屆時，賽特也與州參議員威善高（Scott Wiener）和舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）角逐國會眾議員席位，以接替榮退前議長佩洛西。

競選期間，賽特的批評者和對手不斷強調他的財富，而他通常以「我遵守遊戲規則」來回擊這種攻擊。批評者指出，這筆50萬美元的捐款與他為競選活動提供的貸款相比簡直微不足道。選舉財務數據顯示，賽特已向其競選活動投入了1000萬美元，其中500萬美元是在過去兩個月內獲得的。

布林和賽特的捐款凸顯這場稅收之爭的利害關係，這場鬥爭在距離選舉日不到兩周之際愈演愈烈。布林加入了眾多其他科技菁英的行列，他們向C提案等溫和派政治活動捐款，但賽特表示，他捐款是因為他不想讓科技資金繼續影響選舉。

舊金山 眾議員 谷歌

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