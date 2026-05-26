金山警跨區破門行動 屋崙市長關注

屋崙市長芭芭拉李對舊金山警方在該市前黑豹黨領袖布朗創立的非營利組織大樓進行的逮捕行動，表達深切關注。(圖取自Elaine Brown臉書)

屋崙 市長芭芭拉李(Barbara Lee)對舊金山 警方日前在西屋崙地區的前黑豹黨領袖創立之非營利組織大樓，所進行逮捕行動的錄影與報告，表達「深切關注」(deeply concerned)。

「聖荷西信使報」報導，舊金山警察局發言人24日電郵表示，舊金山警方當時正在屋崙搜尋一名18歲男子，名叫巴特勒(Jamil Butler)、涉嫌在舊金山犯下兩起持械搶劫案。

巴特勒隨後在大樓附近被找到並被拘留。據稱，警方在其身上搜出一支槍，並申請搜索令，搜查位在屋崙第七街和坎貝爾街(Seventh and Campbell streets)交匯處、一棟擁有79個單元可負擔住房大樓內的一住處。舊金山警察局稱巴特勒與其「有關聯」。

這棟大樓由「屋崙與世界企業」(Oakland & the World Enterprises)擁有並經營，其為前黑豹黨領袖布朗(Elaine Brown)創立的非營利組織。

布朗在Facebook個人帳號發表聲明，當時有超過20名未穿制服的警員抵達大樓，他們聲稱持有搜查令，但拒絕向大樓保安出示，因此被拒絕入內。舊金山警察局警員未按照要求、等待與大樓的住戶經理克羅斯(Misty Crowss)交談，而是使用大錘或金屬破門錘砸碎了大樓前門的窗戶，強行闖入。

事件影片顯示，警員進入大廳後，無視克羅斯要求出示搜索令的要求。一名警員詢問克羅斯為何不開門，然後走向電梯。

舊金山警察局聲明，警員佩戴警徽和執法記錄器。

巴特勒已被關押在舊金山縣監獄。

布朗表示，她已向屋崙警察局投訴舊金山警察局警員，指控他們犯下攻擊、破壞公物和違反第四修正案行為。要求立即對舊金山警方的肇事者提起刑事訴訟。

屋崙警局未回應有關是否授權或參與此行動的提問。

舊金山市長羅偉辦公室將問題轉回舊金山警局。舊金山警局表示，警員破門而入是出於「緊急情況」(exigent circumstances)。