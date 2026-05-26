我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

Krispy Kreme資料外洩案 索賠6月截止

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國甜甜圈Krispy Kreme跨國公司兩年前發生大規模的員工及其家人資料外洩...
美國甜甜圈Krispy Kreme跨國公司兩年前發生大規模的員工及其家人資料外洩事件，受害者現可獲得最高3500美元的賠償。（Krispy Kreme台灣官網）

美國甜甜圈及咖啡室連鎖店跨國公司Krispy Kreme Doughnuts資料外洩事件的和解賠償最後申請期限，即將於6月6日及22日屆滿，受影響員工及相關人士必須留意此限期。若能提供相關證明文件，最高可獲得3500美元的賠償；未能提供證明文件的索賠者，獲賠額只有約75美元。

Krispy Kreme於2024年11月受到網路攻擊，導致大量員工、其家人及前員工的個人資料外洩。被盜資料包括姓名、出生日期、銀行或金融帳戶存取資訊、社會保障號碼、駕照號碼、護照號碼等關鍵隱私訊息，受影響人數高達16萬1676人。事件其後以集體訴訟方式進行和解，公司須賠償予受影響者。

洛杉磯福斯新聞台FOX 11於24日報導，根據和解網站訊息，事件中的受害者若有相關文件證明其損失，最高可獲3500美元的賠償；未能提供證明文件的索賠申請，預計只可獲75美元的賠償。

不願參與和解方案並保留提起訴訟權利的受影響個人，必須在今年6月6日前選擇退出和解，而此日期也是任何希望提出異議者的截止日期；而那些計畫提出索賠的人士，必須在今年6月22日前，提交索賠表格，若以郵遞表格，則以郵戳日期為準。

符合參與和解賠償方案的人士已經收到關於此洩露事件的通知，內容是警示他們其個人資訊可能已被洩露。任何人若不清楚自己是否被納入和解賠償範圍內，可透過和解行政網站（https://krispykremedatasettlement.com/Home/Contact）或致電877-239-1879，聯絡和解管理人查詢。所有受害者，不論是否提出索賠，均可享有一年的信用監控（credit monitoring）服務，以助及早防範盜竊或未經授權的過帳損失。但是，未提出索賠者將無權獲得賠償。

索賠表格可在今年6月22日前，透過上述網站線上提交。郵寄表格必須蓋上該日期或之前的郵戳。

賠償金將在法院批准和解協議並最終生效後發放。有關如何選擇退出或被排除在和解協議之外的更多信息，可點擊：https://krispykremedatasettlement.com/Home/FAQ。

洛杉磯 護照

上一則

金山警跨區破門行動 屋崙市長關注

下一則

東灣州大護理系畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

延伸閱讀

川普擬撤對國稅局訴訟 換取17億 補償遭拜登迫害盟友

川普擬撤對國稅局訴訟 換取17億 補償遭拜登迫害盟友
網購2000元熊貓擺件放門口 成都店主為何被索賠10萬？

網購2000元熊貓擺件放門口 成都店主為何被索賠10萬？
川普撤銷對國稅局的100億美元訴訟

川普撤銷對國稅局的100億美元訴訟
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

富國銀行設1億元基金 補助中低收入購屋者

富國銀行設1億元基金 補助中低收入購屋者

熱門新聞

一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

2026-05-23 23:05
Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

2026-05-25 06:15
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

2026-05-21 19:16
根據舊金山警局發布的數據，2025年本田汽車再次登頂舊金山被盜車輛榜首。(美聯社)

舊金山最常被竊車輛 日系車成賊最愛 豪華車成新目標

2026-05-19 17:51

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美