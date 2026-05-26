東灣州大護理系畢業生收入 勝過史丹福與常春藤

東灣州大護理系畢業生年薪是全美所有大學護理系中最高。（取自谷歌地圖）

東灣州大（Cal State East Bay）護理系畢業生和史丹福大學 畢業生有何共同點？

如果認為這兩所大學學生畢業四年後的收入在全美名列前茅，那你就對了。但如果認為史丹福畢業生的收入高於東灣州大護理系畢業生，那你就錯了。

舊金山 紀事報報導，根據美國教育部最新公布的數據，在所有獲得聯邦佩爾助學金（Pell Grant）的大學畢業生中，史丹福大學畢業生2024年的年薪中位數為13萬6959美元，而東灣州大護理系畢業生2024年的年薪中位數高達15萬921美元，僅次於麻省理工學院 和加州理工學院。

正在就讀東灣州大護理系的21歲學生格雷羅（Magdalena Guerrero）稱這個消息令人難以置信。格雷羅目前靠聯邦助學金生活，但每個月450美元的通勤費遠遠不夠她從父母家往返學校。

紀事報指出，全美共有1248個大學護理系授予學士學位，畢業生年薪最高的七所大學全部位於灣區，他們是東灣州大、舊金山州大、多明尼加大學（Dominican University）、山姆爾馬利特大學（Samuel Merritt University）、蘇諾瑪州大、舊金山大學（University of San Francisco）和太平洋聯合學院（Pacific Union College），畢業生年薪中位數皆在13萬美元以上。

這七所大學獲聯邦資助的護理系畢業生年薪中位數為14萬8193美元，比全國護理系畢業生的年薪中位數8萬8910美元高出58%到70%。這個數字除了高於史丹福大學獲聯邦資助畢業生的年薪中位數，也高於常春藤八所大學獲聯邦資助畢業生的年薪中位數11萬3172美元。

紀事報表示，加州護理系畢業生如此驚人的高薪主要歸功於工會的強大影響力，尤其是代表灣區所有醫院護士以及加州其他地區許多護士的加州護士協會（California Nurses Association）。

加州護士協會共同主席蜜雪兒‧武（Michelle Gutierrez Vo，音譯）表示，加州醫院的護士與病人比例通常低於其他州，這使得加州醫院對護士更具吸引力。此外，由於灣區生活成本高昂，本地勞工合約起薪也高於美國其他地區。