海灣水下地皮拍賣熱 最低250元成交

一塊靠近燭台角（Candlestick Point）、面積約5000平方呎的水下地塊，僅以250美元成交。（取自谷歌街景）

在房價動輒數百萬美元的舊金山 房市中，近期數筆位於海灣水下的土地竟以不到1000美元價格拍出，其中一塊靠近燭台角（Candlestick Point）、面積約5000平方呎的水下地塊，更僅以250美元成交，引發外界對「水下土地投資熱」的討論。

這些地塊目前均被海水淹沒，無法作為一般住宅或商業用途，但仍吸引部分投資人出手。有人認為這類交易風險極高，也有人視其為低成本押注未來開發可能性的投機投資。

灣區 居民Linda表示，舊金山房市長期供不應求，加上高收入人口眾多，讓任何與土地有關的資產都可能受到關注。

她說：「我覺得其中一部分就是供需問題。我們蓋的房子不夠，但很多人有很多錢買房。」

不過，也有民眾認為購買水下土地根本不切實際。曾居住舊金山、現住亞特蘭大的米歇爾（Sam Mitchell）直言：「這真的是很愚蠢的想法。海平面還在上升，我不知道為什麼有人要買水下土地。但誰知道呢，也許真的會有人想出辦法。」

專家指出，儘管這類土地目前用途有限，但由於舊金山土地稀缺，仍有人願意押注未來可能出現的新型態開發模式。

研究舊金山歷史的作家Carlsson表示，舊金山部分土地原本其實也是海灣，後來透過填海造陸形成，例如金融區與海旁部分地段都曾是水域。不過他認為，如今要再進行大規模填海幾乎不可能。

「這種事早就沒人做了，而且有充分理由。現在人們享受的是海岸線與海灣景觀，幾十年前我們甚至無法站在這裡，」Carlsson說。

他指出，如今環保法規、海岸保護政策以及政府審批程序，都讓填海工程變得極為困難。事實上，早在2021年，就曾有房地產經紀人買下舊金山水下地塊，並公開構想未來可能進行開發。

近期則有來自荷蘭、專門設計浮動建築的建築師提出另一種可能性。Waterstudio執行長Olthuis表示，在海灣、河流、運河與洪水區域，浮動住宅與浮動基礎設施其實在技術上完全可行。

「只要不是開放海域，而是在像灣區這種較平穩水域，就有可能利用浮動基礎，在上方建造住宅單元，」他說。

Olthuis表示，浮動住宅未來可能成為應對住房短缺與海平面上升的一種替代方案，但真正挑戰仍在於政府許可與監管程序。