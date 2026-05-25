漢語橋選拔賽25周年 金山賽區13學生參與

「漢語橋」舊金山賽區選拔賽登場，25周年吸引美國青少年學中文。（受訪者供圖）

中國駐舊金山 總領事館23日舉辦2026年「漢語橋」世界中文比賽舊金山賽區選拔賽，共有13名來自不同州的大、中、小學生參賽。今年適逢「漢語橋」比賽創辦25周年，主辦方表示，這項被譽為「全球中文奧林匹克」的賽事，至今已吸引全球160多個國家、超過180萬名青少年參與，不少歷屆參賽者後來進入世界名校深造，也成為中美文化交流的重要橋梁。

活動在中國駐舊金山總領館舉行，中國駐舊金山總領事張建敏與夫人鄭心、教育參贊向明灿等出席。來自20多所學校的師生與家長約80人到場觀賽。參賽者經過演講、知識問答及才藝展示等環節角逐，各組第一名將在資格審核通過後，代表舊金山賽區前往中國參加全球總決賽。

今年獲得各組一等獎的選手包括：大學生組由來自史丹福大學 （Stanford University）的馬恩利（Eli Marx）獲得；中學生組由來自Lakeridge High School的逍遙（Tori Howard）奪冠；小學生組則由精美小學（Jingmei Elementary School）的納爾森（Gabrielle Guadiz）摘下第一名。

張建敏致詞時表示，「漢語橋」是全球中文學習者展示才華、追逐夢想的重要舞台。他指出，今年是「漢語橋」創立25周年，過去25年來，舊金山賽區選手在全球賽事中屢獲佳績，多次拿下世界總冠軍、美洲冠軍，也有不少學生因此進入世界名校。

他舉例指出，2024年參賽的盧小樂曾獲世界中學生中文比賽美洲冠軍，今年即將進入史丹福大學就讀；2023年參賽的方龍則曾獲世界大學生中文比賽三等獎，今年將赴北京大學攻讀中國古典學碩士。

張建敏指出，不久前美中兩國元首在北京會晤，雙方一致同意推動人文交流。他表示，希望更多美國青少年赴中國參訪、學習，透過高鐵、熊貓、美食與歷史文化，更全面了解真實的中國，成為新一代中美友好使者。

除了比賽本身，現場也安排多項文化體驗活動，包括中國傳統美食、漢服試穿、魯班鎖體驗，以及「留學中國展」、「你好，中國」圖片展與中文繪本展，讓不少學生與家長在比賽之外，也近距離接觸中國文化。

主辦方表示，希望「漢語橋」不只是語言競賽，更能成為連結中美青年、建立友誼與文化理解的平台。