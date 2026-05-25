嘉年華迎世界盃 數十萬人擠爆米慎區

數十萬人擠爆米慎區，舊金山Carnaval大遊行熱鬧登場。（記者李怡╱攝影）

舊金山 米慎區（Mission District）24日迎來一年一度的大遊行，數十萬民眾湧上街頭，從24街一路擠滿到15街，現場森巴鼓聲、拉丁舞蹈、巨型人偶與低底盤老爺車輪番登場，讓整個城市變成露天嘉年華。許多華人 民眾也趁著國殤日（Memorial Day）長周末前往朝聖，現場有民眾表示「這一熱鬧場景像整個舊金山都出來了。」

今年Carnaval主題為「民眾的足球盃」結合即將到來的2026世界盃 足球熱潮，以足球文化串聯拉丁裔、加勒比海與非洲離散社群文化。主辦方表示，今年共有超過60個遊行隊伍、5500多名表演者參與，包括巴西森巴舞團、墨西哥傳統舞蹈團、加勒比海鼓樂隊以及低底盤車隊等，場面十分壯觀。

現場可見，不少舞者穿著羽毛與亮片服飾，在烈日下邊跳邊與觀眾互動。也有巨型人偶、彩色花車與大型充氣足球穿梭街頭，小朋友則坐在家長肩膀上觀看遊行。沿路兩側幾乎沒有空位，許多人一早就搬著折疊椅卡位，也有遊客站上公車站牌、陽台與樓梯搶拍畫面。

今年活動特別融入濃厚足球元素。主辦單位希望透過「民眾的足球」概念，呈現足球不只是職業比賽，更是街頭、公園與社區共享的文化與情感。

Carnaval遊行至今已邁入第48年，是舊金山規模最大的年度活動之一，僅次於同志驕傲遊行與農曆新年大遊行，也是西岸最大的多元文化節慶之一。主辦單位預估，今年兩天活動可望吸引超過70萬人次到訪。

活動橫跨Mission街與Harrison街周邊20多個街區，舊金山交通局（SFMTA）也從23日起實施大規模封街與Muni改道，包括14、22、49等多條路線受到影響。

不少現場民眾表示，雖然人潮非常擁擠，但這正是舊金山難得能感受到「整座城市一起慶祝」的時刻。

數十萬人擠爆米慎區，舊金山Carnaval大遊行熱鬧登場。（記者李怡╱攝影）

數十萬人擠爆米慎區，舊金山Carnaval大遊行熱鬧登場。（記者李怡╱攝影）

數十萬人擠爆米慎區，舊金山Carnaval大遊行熱鬧登場。（記者李怡╱攝影）

數十萬人擠爆米慎區，舊金山Carnaval大遊行熱鬧登場。（記者李怡╱攝影）