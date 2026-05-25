灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。（AI生成）

熱泵熱水器（heat pump water heater）是灣區 最具爭議的環境辯論的焦點之一。舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，從明年開始，許多家庭將被要求將損壞的天然氣 熱水器更換為無污染的電熱水器，將帶來不小的費用。灣區空氣品質管理局發現，平均而言，更換為熱泵熱水器將增加約3500美元的成本，其中包括安裝費用。

支持者表示，禁止使用天然氣熱水器將減少空氣污染，挽救生命。批評者警告，這項強制令將給本已捉襟見肘的房主帶來更多負擔。管理局將於10月決定是否對38%的熱水器更換項目提供豁免，特別是針對低收入家庭以及安裝複雜且昂貴的項目。

新規定定於2027年1月1日生效。但是，空氣品質管理區可能會將實施日期推遲到2027年10月1日，以便進行更多的公眾宣傳。他們將在今年10月的會議上決定。

空氣品質管理區管轄舊金山灣周圍的九個：阿拉米達縣、康曲柯士達縣、馬連縣、納巴縣、舊金山縣、聖馬刁縣、聖塔克拉拉縣、蘇拉諾縣西南部和蘇諾瑪縣南部。

熱泵熱水器被廣泛認為是最高效的電熱水器，從周圍空氣中吸收熱量，並透過纏繞在水箱周圍的盤管將其傳遞到熱水器，從而加熱水。

從2029年開始，灣區銷售的新家用燃氣爐將受到與熱水器類似的空氣污染限制，將促使更多人使用電熱泵。同時安裝熱泵熱水器和熱泵，可能會促使更多房主進行昂貴的配電盤升級。舊房子通常配備100安培的配電盤，而新建或升級的房屋可能配備200安培或更高容量的配電盤。

擁有多台新電器（例如兩台熱泵和一個電動車充電器）的房屋可能更需要進行電力升級，尤其是在配電盤容量較低的情況下。

熱泵熱水器的安裝費用差異很大，主要取決於電氣工程的複雜程度。空氣品質管理局表示，天然氣熱水器的平均安裝費用約為3500美元，而熱泵熱水器的安裝費用約為7000美元。如果需要進行大量電氣工程，熱泵熱水器的安裝費用可能高達 3萬8800 美元。

居民艾倫 (Michael Allen) 今年１月在佛斯特城安裝了熱泵熱水器。他表示，他從三家不同的公司獲得了報價，價格分別約為6000美元、1萬500美元和1萬2000美元。他最後選擇了報價最低的那家公司。最終花費了6500美元。

除了更高的成本之外，熱泵熱水器可能比天然氣熱水器體積更大、噪音更大、加熱速度更慢。

空間限制也可能為房主帶來高昂的費用。灣區熱水器供應商古斯蘭尼（Chris Gulansni）表示，在他所見過的案例中，大約有60%的瓦斯熱水器安裝在沒有牆壁插座的空間裡。且製造商警告不要使用延長線連接熱水器。

空氣品質管理部門稱，由於加熱速度較慢，熱泵熱水器的儲水箱容量可能需要比天然氣熱水器大15加侖。熱泵熱水器通常比天然氣熱水器高出一呎，而且通常需要安裝在容積超過700立方呎的房間內，以確保足夠的空氣流通。

空氣品質管理局工作人員正在提議為幾類業主提供豁免。這些業主包括低收入房主，以及每年抵押貸款和房產稅佔其總收入28%或以上的業主。如果房屋有電力限制，或熱泵的功率過大，超出房屋可用空間，也可以獲得豁免。