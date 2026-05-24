兩輛Waymo失控 女駕駛受阻1小時

加州一名女性駕駛人被兩輛失控的Waymo自駕計程車困在道路上長達近1小時。（美聯社）

加州 一名女性駕駛人日前被兩輛失控的Waymo 自駕計程車困在道路上長達1小時，迫使她報警求助。

事實上，為評估安全性能，Waymo 22日剛宣布暫時不讓其自駕計程車開上高速公路。

加州郵報（California Post）報導，加州駕駛人歐芬坎茲（Emily Offenkrantz）表示，她日前駕車行駛在道路上時，兩輛Waymo自駕計程車突然變換車道，擋住了她的去路，導致後面車輛排成長龍，讓她感到驚慌。

歐芬坎茲在自拍影片中說：「我剛撥打了911求救，因為我被兩輛動也不動的Waymo夾在中間動彈不得。我不知道我還能怎麼辦，後面有一長串的車在等著，但我動不了！」

歐芬坎茲表示，在被困在兩輛Waymo計程車中間近50分鐘後，她決定打911報警。911人員告訴她，已經有人向警方投訴這起事件。這不禁讓歐芬坎茲懷疑警方到底幫不幫得上忙。

歐芬坎茲說：「難道警察要跟幽靈爭論嗎？車裡根本沒有人！」

突然，其中一輛擋路的Waymo開始倒車，嚇得歐芬坎茲驚慌失措，所幸Waymo並未撞到其汽車。在另一名駕駛人的引導下，歐芬坎茲終於得以從兩輛Waymo中脫身。

加州郵報指出，由於擔心計程車在施工區域的安全性問題，Waymo已宣布暫停高速公路服務。

「安全是Waymo最優先考量的事項，它不僅關乎我們的乘客，也關乎所有與我們的計程車共享道路的人。」Waymo發言人在發給福斯電視台的聲明中說，「我們已暫停高速公路服務，以便將最近獲得的技術成果整合到我們的軟體中，預計服務很快就能恢復。」

今年4月，一輛Waymo計程車在洛杉磯載著一名女性乘客，逆向駛入一家速食店的得來速車道，也引發與歐芬坎茲事件類似的慌亂。