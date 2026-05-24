亞洲髮廊頭部按摩服務 讓老美也瘋狂

一名顧客正在舊金山水療中心Sunday Headspa接受頭部清潔與按摩服務。（美聯社）

在台灣和日本 理髮或做臉部護理時，頭皮或臉部按摩往往是服務中令人放鬆的一大亮點。現在，提供深度頭部和臉部按摩服務的水療中心正如雨後春筍般在美國各地出現。

舊金山 「念」頭部水療中心（Nen Head Spa）常客鄺凱倫（Karena Kong，音譯）說：「一般按摩的重點總是放在背部，但我希望頭部、臉部和頸部能得到更多按摩。當我發現他們有提供90分鐘的頭部、臉部和肩頸按摩時，我真的覺得太棒了。」

美聯社表示，頭部水療起源於日本，可追溯到幾個世紀前。現代頭部水療於1990年代在日本美容院開始流行，之後風靡亞洲，如今也登陸美國。

典型的護理療程時間為60到90分鐘，通常先從檢查頭皮開始，然後進行深層清潔、去角質、蒸氣護理，以及長時間的頭部、臉部和肩頸按摩。服務還包括使用精油、滋養面膜和芳香療法，在燈光柔和與播放舒緩音樂的安靜環境中進行。

一些頭部水療中心聲稱其服務具有健康和醫療功效，例如緩解壓力、治療頭皮皮膚問題、甚至改善脫髮症狀。不過，專家提醒，皮膚或頭髮有問題的人應該諮詢皮膚科醫師或其他相關醫師。

史丹福大學 皮膚病學教授拉曼（Zakia Rahman）說：「民眾應該先分辨，接受這項護理是出於健康目的，還是放鬆目的。如果你有脫髮問題，那你應該去看醫療專家。」

拉曼表示，他注意到頭部水療在美國愈來愈受歡迎。他說，如果有需要，頭部水療可以作為實際醫療的一種補充，對於那些喜歡水療感覺的人來說，這是一項不錯的選擇。

美聯社指出，許多顧客最初都是在亞洲接觸到頭部水療，回到美國後便開始尋找類似的服務。在舊金山，頭部水療起價每小時約200美元。

舊金山水療中心Sunday Headspa顧客維塔利（Crystle Vitari）是在韓國旅遊時第一次體驗頭部水療，她覺得這種療法可令人精神煥發，身心非常放鬆。她說：「每次按摩我都會睡著，因為它讓我太放鬆了。」