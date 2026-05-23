沒司機的車滿街跑 無人駕駛成金山新打卡點

在舊金山隨處可見的無人駕駛車，變成街景的一部分。（記者李怡／攝影）

最近在舊金山 開車的民眾，有感受到，在路上行駛或是等紅燈時，旁邊可能圍繞多輛無人駕駛車，非常有未來感。

無論是在金融區、SoMa、米慎區還是華埠 附近，每天都能看到無人駕駛出租車 穿梭街頭。有些像普通SUV，有些則像從未來電影裡開出來的小型太空艙。對許多居民來說，無人駕駛車已經從幾年前的科技測試，變成舊金山街景的一部分。

尤其到了晚上，發著紅色燈條、車頂裝著雷達與感測器的無人車，在城市夜景中格外顯眼。不少觀光客甚至專門來舊金山「打卡」搭乘一次無人出租車，社群媒體上也經常能看到旅客拍攝車門自動開啟、車內沒有方向盤旁司機的畫面。

目前舊金山街頭最常見的，是Waymo無人出租車，已向公眾開放營運，運作方式與網約車類似。

另一種近期開始在街頭頻繁出現的，則是亞馬遜的方盒子無人車，仍處於測試或有限開放階段，叫一次車平均要等30分鐘以上。

不少灣區居民現在已把無人駕駛出租車當成日常交通工具。有華人居民表示，晚上從餐廳或酒吧回家時，反而更喜歡搭Waymo，「因為車開得很穩，也不用擔心司機聊天或繞路。」

除了科技感之外，這些車也正在改變舊金山的觀光文化。現在不少遊客來到灣區後，除了金門大橋、漁人碼頭與九曲花街之外，「搭一次無人駕駛出租車」幾乎已經成為新的城市體驗項目。

對不少老居民來說，這種變化有時也讓人感到恍惚。有華埠居民笑說︰「現在在舊金山到處可見無人駕駛車，尤其當在夜晚看到並行的是一台沒有司機、卻自動安靜轉彎前行的小車，很有未來感。」