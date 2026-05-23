我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

沒司機的車滿街跑 無人駕駛成金山新打卡點

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在舊金山隨處可見的無人駕駛車，變成街景的一部分。（記者李怡／攝影）
在舊金山隨處可見的無人駕駛車，變成街景的一部分。（記者李怡／攝影）

最近在舊金山開車的民眾，有感受到，在路上行駛或是等紅燈時，旁邊可能圍繞多輛無人駕駛車，非常有未來感。

無論是在金融區、SoMa、米慎區還是華埠附近，每天都能看到無人駕駛出租車穿梭街頭。有些像普通SUV，有些則像從未來電影裡開出來的小型太空艙。對許多居民來說，無人駕駛車已經從幾年前的科技測試，變成舊金山街景的一部分。

尤其到了晚上，發著紅色燈條、車頂裝著雷達與感測器的無人車，在城市夜景中格外顯眼。不少觀光客甚至專門來舊金山「打卡」搭乘一次無人出租車，社群媒體上也經常能看到旅客拍攝車門自動開啟、車內沒有方向盤旁司機的畫面。

目前舊金山街頭最常見的，是Waymo無人出租車，已向公眾開放營運，運作方式與網約車類似。

另一種近期開始在街頭頻繁出現的，則是亞馬遜的方盒子無人車，仍處於測試或有限開放階段，叫一次車平均要等30分鐘以上。

不少灣區居民現在已把無人駕駛出租車當成日常交通工具。有華人居民表示，晚上從餐廳或酒吧回家時，反而更喜歡搭Waymo，「因為車開得很穩，也不用擔心司機聊天或繞路。」

除了科技感之外，這些車也正在改變舊金山的觀光文化。現在不少遊客來到灣區後，除了金門大橋、漁人碼頭與九曲花街之外，「搭一次無人駕駛出租車」幾乎已經成為新的城市體驗項目。

對不少老居民來說，這種變化有時也讓人感到恍惚。有華埠居民笑說︰「現在在舊金山到處可見無人駕駛車，尤其當在夜晚看到並行的是一台沒有司機、卻自動安靜轉彎前行的小車，很有未來感。」

舊金山 華埠 租車

上一則

CSU遭刪1.44預算 卻與OpenAI續約3年惹議

下一則

Waymo宣布 自駕計程車暫不開上高速公路

延伸閱讀

自駕計程車愈來愈普遍 民調：42%舊金山居民認為是好事

自駕計程車愈來愈普遍 民調：42%舊金山居民認為是好事
金山無家者15年新低 街頭乾淨有感

金山無家者15年新低 街頭乾淨有感
BART或關15站 周邊居民通勤打亂

BART或關15站 周邊居民通勤打亂
一路被攔14次 舊金山簽名徵集者瘋狂出沒 街頭亂成戰場

一路被攔14次 舊金山簽名徵集者瘋狂出沒 街頭亂成戰場
金山警重點整治零售盜竊 促商家安心

金山警重點整治零售盜竊 促商家安心

熱門新聞

Meta員工外表看似光鮮亮麗，但背後辛酸難以言喻。（美聯社）

躲浴室哭泣、請心理假 Meta員工自曝工作壓力巨大

2026-05-18 18:57
李小龍之女李香凝（前中）在金山圖書館與華裔社區代表和民選官員們在一起。（記者李怡╱攝影）

李小龍之女李香凝：父親始終與加州有深厚連結

2026-05-14 02:20
屋崙奧運選手劉美賢在灣區「冰上之星」表演中驚艷全場。圖為她在米蘭冬奧會賽場上。（美聯社）

劉美賢灣區演出 「冰上之星」 奧運經典動作重現

2026-05-19 02:16
初創企業致力於為年長房主與大學生牽線搭橋，租房與關照相得益彰。示意圖。（取自Pexels）

大學生付半價房租 交換條件竟是陪伴長者生活起居

2026-05-15 16:40
東灣大型亞洲超市如雨後春筍般出現，有居民歡迎，也有居民不歡迎。（本報檔案照）

東灣大型亞洲超市瘋狂插旗 亞裔崛起引爆文化衝突

2026-05-21 19:16
由於姓名雷同，讓一些選民懷疑前總統歐巴馬是否參選本屆加州州長選舉。（讀者提供）

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

2026-05-18 02:18

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關